Accident – Six blessés dans la sortie de route d’un taxi-brousse

Hier, à 2h 30 du matin, un taxi-brousse de zone régionale, reliant Antsirabe et Antananarivo, a fait une terrible sortie de route, lors du ramassage des passagers, à Mangarivotra Antsirabe. Une femme enceinte figure parmi les six blessés.

En fait, sept personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment des faits. Les victimes ont rapidement été prises en charge par les urgentistes de l’hôpital Atsimo où elles ont été évacuées.

Trois d’entre elles ont pu regagner leur domicile après les premiers soins, tandis que les trois autres restent toujours sur leur lit d’hôpital pour une surveillance rapprochée. Les médecins n’ont pas voulu émettre d’éventuelles précisions quant à l’évolution de l’état de leur santé, douze heures après l’accident.

« Il a été conduit par son propriétaire, un militaire. Il comptait passer le volant après le ramassage. Il aurait craint qu’il allait rater le départ à 3h précise et roulé à tombeau

ouvert », explique une source policière. Vers 9h, le car, lourdement endommagé, n’a pas encore été retiré de la boue.