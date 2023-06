TROPY JEANNETTE – Renaissance du théâtre classique

La Tropy Jeannette relève avec passion le défi de raviver la flamme du théâtre classique malgache en offrant une expérience inoubliable à un public diversifié. Avant hier, la troupe a fait une représentation gratuite sur le Parvis de l’Hôtel de ville d’Analakely. « Pour soutenir cette initiative, le Groupe Andriantsitohaina Médias (GAM) et la Fondation Sodiat ont généreusement accordé un montant de 6 millions d’ariary chacun à la troupe. La signature de la convention a eu lieu le vendredi 16 juin au siège de GAM à Antanimena. Ce soutien financier permettra à la Tropy Jeannette de couvrir les dépenses liées à la logistique, au décor, aux costumes ainsi qu’aux opérations de communication pour l’événement» mentionne le GAM dans son communiqué de presse. Cette activité a pour objectif de promouvoir le théâtre classique malgache pour préserver la langue maternelle. La pièce, intitulée « HM » et écrite par Rakoto de Monplaisir, était sublimée par les compositions d’Andrianary Ratianarivo. « La Tropy Jeannette se donne pour mission de faire découvrir au grand public la richesse et la créativité du théâtre classique malgache, à travers une représentation qui laissera une empreinte mémorable dans les esprits », souligne Tsiory Ravaloson, leader et metteur en scène de la troupe. À partir du mois de juillet, la troupe donnera rendez-vous aux étudiants pour un temps dédié à la pratique théâtrale au Tranompokonolona Analakely.