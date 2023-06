TENNIS – COUPE DAVIS – Madagascar vise la montée en groupe IV

L’équipe de la Fédération malgache de tennis, dirigée par son président Naina Zandina Rakotomaniraka, trouve petit à petit son rythme de croisière en honorant les rencontres internationales. Après la réussite et le titre acquis par les filles malgaches à la Billie Jean King Cup la semaine dernière, c’est au tour des raquettes masculines de jouer la coupe Davis, qui aura lieu à Kinshasa en RDC du 21 au 24 juin prochain. La délégation malgache de quatre joueurs dirigés par Dina Razafimahatratra se prépare activement avant le jour J. Hier dans l’après-midi, les raquettes malgaches se sont entraînées ensemble. Kinshasa héberge les éliminatoires du groupe V. A part le pays hôte, la République démocratique de Congo (RDC), 12 autres pays vont prendre part à cette compétition avec la bénédiction de la Fédération Interna­tionale de Tennis (ITF), le Burundi, le Congo, Djibouti, l’Ethiopie, le Gabon, le Lesotho, Mada­gascar, l’île Maurice, les Seychelles, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda.

Première sortie internationale

Après trois ans d’absence chez les hommes, l’objectif pour Madagascar est de monter en groupe IV. Pour ce faire, la FMT a confié à Dina Razafimahatratra de conduire les raquettes malgaches. Par ses expériences tennistiques, étant le coach le plus haut gradé avec son diplôme level 3, ancien DTN, et consultant au département coaching de la Fédération internationale de tennis, il est l’homme de la situation. Les deux pays qui termineront aux deux premières places seront promus en groupe IV pour la saison 2024. Pour cette expérience en terre congolaise, quatre joueurs, Lucas Andriamasilalao évoluant en France (N°1177 ITF Pro), Fenosoa Rasendra Andrianantenaina basé en Afrique du Sud, Romeo Rakotomalala, champion de Madagascar en titre et Nicolas Raharivony, auront pour mission de faire évoluer Madagascar dans le groupe IV l’an prochain. Pour les joueurs expatriés, seuls Lucas et Fenosoa sont disponibles. Toky Ranaivo, Jean Jacques Rakotohasy, Sampras Rakotondrainibre et Dylan Andrianaly ont été appelés mais ils sont indisponibles. Heureusement que Toky Ranaivo a promis de venir aux JIOI de 2023. « Malgré l’indisponibilité de quelques joueurs expatriés, notre objectif reste le même, monter en groupe IV. Leur indisponibilité permet à des joueurs comme Romeo Rakotomalala et Nicolas Raharivony de vivre une première grande aventure en équipe nationale, d’avoir un passeport et de prendre pour la première fois l’avion. Ils vivent un rêve et ils sont très motivés C’est cet état d’esprit que je veux avoir à Kinshasa », confie Dina Razafimahatratra.