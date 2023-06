TANJOMBATO – Une fillette enceinte de son violeur

Une adolescente enceinte de son violeur. Traduit devant le parquet près tribunal de première instance à Antananarivo en fin de semaine, un homme de trente-cinq ans a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antani­mora. Les faits sont survenus à Tanjombato au mois de janvier. Alors que l’affaire ne semblait pas avoir avancé pendant près de six mois, elle a finalement connu un bond significatif, d’où cette mise en prison du prévenu, presque six mois après l’agression sexuelle. L’ado­lescente n’est autre qu’une personne de la connaissance du prétendu violeur. Âgée de seize ans, cette dernière aurait fréquenté le trentenaire. Étant donné que la jeune fille mineure a moins de la moitié de l’âge de l’individu incriminé, le détournement de mineure l’a pris en tenaille et cela aurait même débordé en agression sexuelle. Le quidam a été cloué au pilori lorsqu’il s’est avéré que la fillette était tombée enceinte. Ayant par la suite fait l’objet d’arrestation, l’homme incriminé n’a pas pu échapper à la prison à l’issue de son instruction.