RÉHABILITATION DE LA RN 4 – Progression des travaux à Anjiajia et Ankarafantsika

Bonne nouvelle pour les usagers de la nationale 4 reliant Mahajanga à la capitale. Notamment le tronçon d’Anjiajia et à Ankarafantsika. On constate une progression de l’avancement des travaux de réhabilitation de ces deux points et axes importants de cette nationale. Le passage par deux fois de deux cyclones, Cheneso et Freddy, à Mahajanga a provoqué la destruction de la chaussée à Anjiajia et les crues ont coupé en deux la voie. Une partie des travaux en cours est la construction de deux dalots ou dalles à eau comprenant deux bouches ou sorties respectivement chacun. La réalisation du mur de soutènement le long de la route, ayant été emporté par les crues lors des tempêtes tropicales et le renforcement de la signalisation routière font partie également de ces travaux de réparation. De plus, les travaux de reconstruction au PK 437, croisement d’Anjiajia, un peu plus en avant du même chantier, sont également en cours. Par ailleurs, les travaux d’élagage à l’entrée du village d’Ampijoroa, vers le parc national d’Ankara­fantsika jusqu’au pont menant vers la commune rurale d’Andranofasika, dans le district d’Ambato Boeny, ont également commencé depuis quelques temps. L’écoulement des eaux est également amélioré par le système de cantonage. Ces travaux de réhabilitation seront achevés certainement avant la fin du mois de novembre.