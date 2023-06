PÉTANQUE – CHAMPIONNATS DE MADAGASCAR – Le club BIC double la mise

Les finales des seniors ont été une affaire entre boulistes du BIC. Ce club a réalisé un joli doublé aux cham- pionnats de Madagascar qui se sont déroulés ce week-end sur la terre pleine des immeubles Manarapenitra à Ivato. En triplette hommes, l’équipe de Barinirina Rakotomanga, Jacquy Andrianantenaina et Faratiana Rakotoniaina a battu en duel final la formation d’Iarotiana Rakotoarivelina, Hariliva Randrianasolo et Jean Jacques Ramamonjisoa par 13 à 7. Deux cent sept triplettes étaient en lice. Le titre de la doublette dames est revenu à la formation de Judicaël Andrianarimalala et Miary Hasina Ralalaharison, qui s’est imposée 13-9 contre Odile Razanamahefa et Voninirina Harison. Du côté des jeunes, Tafitasoa Raherinirina, Fano­mezantsoa Randriamanan­kasina et Andriatahina Ramahefasoa de C2BA se sont imposés au bout du suspense par 13-12 contre Dina Mickael Razanadravao, Ronaldinho Niavosoa et Dimbiniaina Nambinintsoa du CBB Betafo. Et chez les vétérans, le club PCI représenté par Charles Rakotonirina, Emma­nuel Rakotondravony et Herimanantsoa Raharimanana a battu l’AS Fanalamanga composée de Johnny Andrian­jafy, Marcelin Rajaonarivelo et Jean de Dieu Rakotomaro en finale. «Les champions des seniors représenteront le pays aux championnats du monde au Bénin en septembre, si la sanction des hommes est levée avant l’événement. Les juniors et dames iront quant à eux au mondial de Bangkok en novembre» confie le président de la Fédération malgache, Amiroudine Andrialemirovason. Six ligues, Analamanga, Vakinankaratra, Itasy, Haute matsiatra, Alaotra mangoro, Menabe, étaient représentées, ainsi que quatre autres régions, Toliara, Bongolava, Mahajanga et Ambositra.