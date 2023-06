MUSÉE – Ruée vers le Rovan’i Madagasikara

Le Rovan’i Madagasikara qui a été inauguré dimanche a commencé à être accessible au public depuis hier. Les visiteurs ont afflué dès l’ouverture du portail et une longue file d’attente a été observée.

Une longue file d’attente a été aperçue à Andohalo, à la matinée du lundi 19 juin, le jour de la réouverture du Rova. Le public s’est donné rendez-vous au musée Rovan’i Madagasikara, hier. Une famille composée de quatre personnes ont été les premiers à venir visiter le patrimoine. La ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy était sur place pour accueillir et souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Environ 250 visiteurs pour la première partie de la journée, selon le bilan fourni par l’Office du Rovan’i Madagasikara. Sylver Ranaivoarisoa, un élève d’Ampitatafika venu visiter le Rova confie : «Je suis venu visiter le Rova parce que j’ai envie de connaître la version réelle de l’histoire du pays. En plus, c’est la première fois que je viens ici, j’ai envie de savoir comment il était avant et comment il est devenu maintenant. Je constate que c’est vraiment fabuleux. J’en suis très content ». Rabearimanana Mintantsoa, un habitant d’Ampitatafika affirme que « découvrir l’histoire de ces rois et reines le fascine. Et pouvoir regarder les objets qu’ils ont utilisés, je trouve cela très intéressant ». Visiter le musée requiert quelques conditions. Le respect de quelques règles et traditions en fait partie. Comme d’entrer dans le Palais de Besakana ou le Palais de Mahitsielafanjaka, avec en premier, le pied droit. Pour la sortie, le visiteur se retire en faisant deux pas en arrière tout en sortant par le pied gauche.

Magnifiques palais

Les locaux de l’Anatirova ne sont un endroit pour manger. Par contre, le café du Rova est accessible à tous ceux qui veulent se sustenter. Parmi les tabous, apporter du cochon, des chèvres, des chiens ou des oignons est interdit sur les lieux. Comme le cas dans chaque musée, il est également proscrit de prendre des photos, vidéos et même toucher les objets. Actuellement, seuls les Palais de Manjakamiadana, Besakana, Mahitsielafanjaka, Fiangonana Tranovato Anatirova, Fasan’ny lahy et fasan’ny vavy, Kianjan’Andrianjaka et le Kianja Masoandro, Trano masina Fitomiandalana sont proposés à la visite. Quant aux palais de Manampisoa et Tranovola, ils sont encore en cours d’achèvement de travaux. Le Palais de Besakana est le plus ancien des palais de l’Anatirova. C’était la demeure du Roi Andrianjaka en 1610. Les « toko telo ou toko dimy » (servant à chauffer et à cuire la nourriture), les chandeliers en fer, en pierre et un linceul sont visibles dans ce vieux palais. Mahitsielafanjaka était le palais où habitait le roi Andrianampoinimerina (1787-1810). Des objets qui lui appartenaient sont exposés dans cette demeure, tels qu’une sagaie et bouclier, des pots de miel et un salon où le roi accueillait ses invités.

Le palais Manjakamiadana est le plus grand bâtiment. Il compte 4 étages. Au rez-de-chaussée, une maquette du Rovan’i Madagasikara et des photos du Rova au XVIIe siècle. On y trouve le squelette d’un dinosaure « Majungasaurus crenatissimus », une espèce endémique qui se trouvait à Mahajanga. Les 23 régions de la Grande île y sont racontées à travers l’exposition d’objets. Tels que l’habillement des hommes durant la circoncision collective « Sambatra » dans la région Vatovavy, des portes relique royale de Menabe. Au premier étage, une collection d’objets utilisés par les anciens locataires de l’Anatirova. Comme une paire de bottes et un pistolet utilisés par le roi Radama I, le dais et le trône royal, le lit de la Reine Rasoherina… Le palais a été reconstruit avec l’emploi de différentes technologies. Du coup, au deuxième étage, des projections des vidéos, des hologrammes, des audio-guides sont visibles à l’intérieur. Un système anti-incendie est mis sur place. Il y a des infrastructures dédiées aux personnes à mobilité réduite comme les ascenseurs. Une bibliothèque abritant plus de 500 ouvrages se trouve au troisième étage. Ouvert du lundi au vendredi à partir de 8h30 jusqu’à 15h30 pour les férus de l’histoire du pays. Ce musée est en quelque sorte le témoin de certains événements qui se sont produits. Des toiles peintes au sein même du Palais sont visibles à Andohalo. Notons que les locaux ont été autrefois, l’école des beaux-arts. Le Kianja Masoandro est la toute nouvelle infrastructure du palais de Madagascar. Cet endroit est destiné à recevoir des présentations scéniques de l’histoire de la royauté de l’Anatirova. Selon la ministre de la Culture et de la Communication, un show s’y tiendra toutes les fins de semaine. Ce colisée peut accueillir jusqu’à 400 personnes. Le Fasan’ny lahy et Fasan’ny vavy sont les tombeaux royaux du musée. Dont celui d’Andrianampoini-merina, Radama I et Radama II où les corps sont cachés au Nord du Palais de Manjakami-adana. Et Ranavalona I, II, III et Rasoherina sont ensevelies dans l’autre tombeau qui se trouvant à côté du Fasan’ny Lahy.

Prix d’entrée

Le musée ferme ses portes aux visiteurs tous les mardis, pour entretien et nettoyage. D’après la ministre de la Culture et de la Communication, Lalatiana Rakotondrazafy, « les prix d’entrée pour pouvoir visiter le Palais de Manjakamiadana est de 2 000 ariary (enfants), 5 000 Ariary (adultes) et 20 000 Ariary (étrangers). Quant à une visite en entier de tous les palais, les tarifs sont fixés à 5 000 ariary pour les enfants et 10 000 Ariary pour les adultes. Pour les étrangers, le coût est estimé à 40 000 Ariary. »