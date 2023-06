MONNAIE – La pièce en or de 50 ariary lancée

La Banque centrale lance les 50 ariary en or. De nouvelles pièces ont été frappées pour marquer le 50ème anniversaire de l’institution.

Pièces d’or commémoratives. Une journée à marquer d’une pierre blanche, ou plutôt d’une pièce d’or pour la Banque centrale de Madagascar, qui a lancé la cérémonie pour le début de la célébration de son 50ème anniversaire. Pour la journée d’hier, les premières pièces frappées avec les stocks d’or de la Banque centrale de Madagascar ont été présentées à Antaninarenina. Ces pièces commémoratives seront vendues au public mais leur prix reste encore à déterminer, si l’on croit les propos de Aivo Andrianarivelo, gouverneur de la BCM. « Nous disposons d’un lot de cinq cents pièces d’échantillons pour la démonstration à l’occasion du 50ème anniversaire de la BCM, mais actuellement, nous essayons de déterminer leur prix » , explique-t-il. Prix et motifs. Le ministre des Mines et des ressources stratégiques, Olivier. H. Rakotomalala, quant à lui, a expliqué que « le prix d’une once d’or, soit le poids de cette nouvelle pièce qui est de 31,1 grammes, équivaut à 1955,3 dollars sur le marché international. La conversion en ariary donne environ 8.5 millions d’ariary ».

Vendues au public

La nouvelle pièce a été frappée en Turquie. Aivo Andrianarivelo, gouverneur de la BCM, indique avoir travaillé avec l’Istanbul Gold Rafinery, deuxième plus grande raffinerie de métal jaune au monde après la Chine. Sur cette nouvelle pièce d’or sont gravés l’image du soleil avec le Stade Barea. Ces pièces d’or seront vendues au public. L’institution nationale qu’est la BCM a prévu d’émettre environ 5000 pièces d’or, mais ce nombre pourrait augmenter au vu de la demande, si l’on croit les propos du gouverneur de la BCM. « Nous avions initialement prévu d’émettre 5000 unités mais au vu de la demande, il se pourrait qu’on émette un autre lot de 5000 pièces d’or » , assure-t-il. En parlant de forte demande, pour éviter toute forme de thésaurisation de la part de ceux qui en ont les moyens, la BCM limitera la vente à une pièce d’or par carte d’identité nationale, c’est-à-dire par personne.