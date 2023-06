MANJAKANDRIANA – Des présumés dealers de drogue interpellés

Deux hommes vivant à Besarety, dans le troisième arrondissement, ont été interceptés avec de l’héroïne, à Manjakandriana. Ils cultivent également du chanvre indien.

Joli coup de filet des gendarmes. Trois hommes ont été arrêtés, samedi, à Manjakandriana et à Ambavadivato Ambatolaona. Ils sont soupçonnés d’avoir formé un groupe de dealers de drogues douces et dures. Les deux vivent à Besarety, Antananarivo tandis que l’autre est le gardien de leur champ de chanvre indien. À moto, les deux habitants du troisième arrondissement se sont retrouvés nez à nez avec l’équipe de patrouille de la brigade de Manjakandriana, ce samedi-là, vers 3h du matin, sur la route nationale 2. En fait, ils ravitaillent des clients dans cette localité. Leur allure suspecte a attiré l’attention des gendarmes. Ils zigzaguaient. Les bérets noirs les ont stoppés, remarquant qu’ils étaient sous l’emprise de l’alcool.

Pépinière

Un examen de situation et une fouille ont été effectués. Résultat, six cents grammes de cannabis séchés, trois grammes d’héroïne et divers accessoires nécessaires à leur consommation ont été découverts sur les présumés dealers. Une mesure de garde à vue s’est imposée. Les suspects ont avoué et montré aux enquêteurs Ambavadivato, un endroit à Mandraka où ils cultivaient du chanvre indien. C’est avec leur production qu’ils approvisionnaient le district de Manjakandriana, selon les informations tirées de leur enquête. Les gendarmes ont détruit leur plantation. Ils ont déraciné et confisqué quarante-cinq cannabis en pleine croissance et cinq jeunes pousses, pesant au total quatre kilos. Le gardien de la pépinière a été capturé et envoyé rejoindre ses « patrons » dans la chambre de sûreté. L’équipe judiciaire s’est déplacée jusqu’à Besarety pour perquisitionner le domicile de deux premiers captifs. Elle a mis la main sur quatre cents autres grammes de cannabis séchés, cinq cents grammes de méthamphétamine cristalline, trois grammes d’héroïne et encore quelques outils servant à la consommation. Aucune nouvelle arrestation n’est intervenue jusqu’à hier. Les trois mis en cause seront présentés au parquet d’Antananarivo ce jour, selon la compagnie de la gendarmerie d’Imerina centrale.