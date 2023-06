MAHAJANGA – Six mille candidats à l’examen du CEPE

Jour-J pour les cinq mille neuf-cent quatre-vingt-onze (5991) candidats à l’examen du CEPE et du concours d’entrée en classe de 6e dans la région Boeny. La réunion préliminaire avec les responsables de la Cisco et la centaine de membres du jury, répartis dans les neuf centres d’examen, s’est déroulée hier à Mahabibokely. « La visite des salles d’examen était autorisée hier lundi. Les bancs dans les salles sont suffisants. Tout est fin prêt. Les sujets d’examen sont arrivés à Mahajanga il y a dix jours et ont été placés en sécurité au bureau de la gendarmerie nationale à Mahajanga be », a expliqué le chef Cisco de Mahajanga 1, Jocelyn Elson. Les neuf centres d’examen sont répartis dans les EPP et CEG publics de la Cisco de Mahajanga, en majorité. Cent vingt-neuf salles accueilleront les candidats. Une centaine de membres du jury sont recensés dans la préparation de l’examen jusqu’à la dernière étape de cet examen. Par ailleurs, les résultats du CEPE blanc organisé la semaine dernière, étaient affichés à la Cisco de Maha­janga 1. Plus de trois mille élèves issus de cent quarante écoles primaires publiques et privées ont participé à cet examen-test. Le taux de réussite était de 75%. Aujourd’hui, les candidats seront soumis à la réalité durant l’examen officiel. Pour la Cisco de Mahajanga 2, mille trois cent-vingt candidats répartis dans douze centres vont passer cet examen ce jour.