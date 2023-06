LOI D’ORIENTATION – Le CEPE maintenu pour la session 2024

La loi d’orientation va changer le système de l’éducation à Madagascar. Les examens officiels sont concernés par cette modification.

L’examen pour l’obtention du Certificat d’études primaires élémentaire (CEPE), session 2023, ne sera pas le dernier. Les élèves de la classe de 7e de l’année scolaire 2023-2024 vont encore pouvoir le passer. « Il n’était pas encore question de supprimer les examens du CEPE et du BEPC, lors de la rencontre entre les établissements privés et le ministère de l’Éducation nationale sur le calendrier scolaire 2023-2024. Après, ce sera le Conseil des ministres qui aura le dernier mot », lance Célin Rakotomalala, directeur national des écoles privées, ce weekend. Cette rencontre s’est tenue à l’Institut national de formation pédagogique à Mahamasina, le 12 juin. Cet examen sera maintenu, en 2024, malgré la promulgation de la loi sur l’orientation générale de l’éducation. L’une de ses grandes lignes est la suppression de cet examen en classe de 7e. « Les changements seront progressifs. Il faudra, encore, des décrets d’application. Les acteurs de l’éducation seront, encore, consultés pour les détails», indique une source auprès du ministère de l’Éducation nationale. Une fois que cette loi entre en vigueur, le CEPE sera remplacé par une autre évaluation certificative, à la fin du cycle primaire, qui va durer 6 ans.

Insuffisants

« L’idée est de maintenir l’élève plus longtemps en classe. Qu’il fasse une année de préscolaire, et six années de primaire. L’objectif est qu’il ait un peu plus de bagages, s’il doit quitter l’école plus tôt », enchaine cette source. De nombreux élèves quittent l’école après ce premier examen officiel. Les connaissances qu’ils ont acquises pendant les cinq années de primaire, avec le système actuel, sont jugées insuffisantes, pour leur insertion professionnelle. Le ministère de l’Education nationale a, ainsi, décidé de rendre obligatoire l’enseignement jusqu’à la dixième année. Une année de préscolaire, six années de primaire et trois années de secondaire premier cycle. Un cycle d’études sanctionné par un Brevet d’études du premier cycle (BEPC).