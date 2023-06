FOOTBALL – TRANSFERT INTERNATIONAL – Plus de six cents candidats effectueront le test

Jour-J. Deux agents recruteurs étrangers, Wassim Gharmoul, de l’agence Obelisq, et Herman de Souza, de l’agence Top Match, sont dans nos murs depuis ce week-end pour effectuer la détection des talents dans la tranche d’âge de 18 à 22 ans. Ils animeront aussi une conférence pour les clubs. Le thème est intitulé «comment transférer les joueurs». Six cents candidats effectueront le test pendant trois jours au stade Barea de Mahamasina, les 18 ans le mercredi, les 19 ans jeudi et les 21 ans le vendredi. Quinze pour cent des inscrits sont issus des régions, de Tolagnaro, Toliara, Amba­tondrazaka, Toamasina, Antsiranana et Mahajanga. La journée de ce mardi est consacrée à la séance réservée aux jeunes joueurs de la Pro League. La détection sera bouclée en beauté samedi par une séance d’entretiens individuels et par un match amical entre la sélection des détectés et les Barea U20 qui préparent les Jeux de la francophonie et la Cosafa Cup. Ces agents étrangers sont venus ici à la recherche de talents malgaches. Comme critères, outre les qualités technique et physique, «il faut d’abord avoir du talent, je cherche surtout de la personnalité, des joueurs courageux avec le ballon, qui n’ont pas peur de prendre des risques sur le terrain, sachant travailler en équipe et réguliers» souligne le canadien Wassim Gharmoul. La conférence aura lieu le samedi matin. «Je vais donner aux clubs les outils afin de pouvoir transférer des joueurs à l’étranger» explique Wassim. «Nous avons fait venir ces recruteurs pour nous aider à exporter des joueurs, pour qu’ils puissent rayonner un peu partout, en Europe, en Amérique ou en Afrique», confie Lova Ramisamanana, patron de NLR Sport Management, initiateur du projet «Madagas­car terre du football». La détection se poursuivra dans les autres régions en octobre.