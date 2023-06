FOOTBALL – BAREA – La tactique et la concrétisation à travailler

Les Barea ont réalisé un exploit extraordinaire ce dimanche. Ils ont pu tenir tête face aux grands joueurs des Black Stars.

Renaissance. Les férus du ballon rond saluent la belle performance des Barea, qui ont pu résister et tenir en échec sur un score nul et vierge les Black Stars du Ghana, dimanche à Mahamasina. Les protégés de Romuald Rakotondrabe, dit Rôrô, ont pu stopper l’hémorragie de défaites des précédents matchs comptant pour la qualification à la CAN 2024. «C’est le fruit d’un travail d’équipe… mais beaucoup restent à faire» souligne le coach Rôrô. D’après les statistiques sur le match, les deux équipes ont enregistré chacune deux tirs cadrés sur sept tentatives pour Madagascar, contre neuf pour le Ghana. Les Black Stars ont été supérieurs en possession de balle, 62% contre 38% et 432 contre 270 en passe. «Nous devons travailler la concrétisation. Nous avons raté des occasions nettes… J’espère qu’au fil du temps, nous pourrons trouver la solution et l’améliorer à force de travailler» reconnaît le technicien. «Honnêtement, nous devons également réajuster le côté tactique et la transition… Les joueurs devraient la travailler au sein de leur club pour ne pas repartir de zéro à chaque regroupement» confie Rôrô. «Nous avons senti la discipline tactique des joueurs, surtout sur la phase défensive. Ils ont été bien impliqués et ont fait preuve d’une rigueur similaire à ce que l’équipe nationale a montré en Algérie durant le CHAN. Le bloc proposé par les joueurs était compact, laissant peu d’espaces aux Ghanéens» telle est l’analyse de Mirado Rakotoharimalala, directeur du cabinet et ancien secrétaire général de CFEM, instance organisatrice de l’Orange Pro League.

Matches amicaux

«On notera une performance plutôt correcte de la charnière centrale, notamment de Fabien Boyer, qui peut à long terme tenir cette place. Par ailleurs, le fait d’avoir priorisé des joueurs techniques au milieu a été bien vu. Malheureusement, Ando et Baggio n’ont pas eu le temps de bien montrer toute l’étendue de leurs qualités durant la rencontre», poursuit-il. «Enfin, l’animation offensive reste peut-être le chantier des Barea. Il faudra voir ensemble comment on peut marquer des buts. Quels profils?» conclut-il. Madagascar jouera à l’extérieur le dernier match, contre l’Angola, début septembre, juste après les Jeux des Îles. «Nous devons améliorer ce que nous avons fait de positif… Nous devons préparer sérieusement ce match. Nous sommes prêts à reprendre de suite la préparation, ce qui dépend de l’État (JIOI) et de la Fédération. Il faut optimiser le temps qui reste, les locaux ont du potentiel et ils ont besoin de travailler la cohésion et la tactique» conclut le sélectionneur. Des matches amicaux sont aussi en gestation.