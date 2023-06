FÊTE NATIONALE À MAHAJANGA – Série de cultes pour le 63e anniversaire

La célébration du soixante-troisième anniversaire de l’Indépendance à Mahajanga cette année a été marquée par des séries de cultes et prières. Vendredi, les autorités, dirigées par le préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay ,ainsi que les commandants des forces de l’ordre, ont assisté à la séance de prière pour le pays à la mosquée, vendredi à Ambovoalanana. De même, samedi matin, c’était au tour de l’église adventiste des sept jours d’abriter la messe de demande de bénédiction pour la fête nationale du 26 juin. Dimanche après-midi, le conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) à Mahajanga, présidé par le pasteur Josoa Gabriel Randriamampianina, président synodal de la FJKM SP 17 et président de la FFKM de Mahajanga, a organisé à son tour la messe en hommage à cet événement national, comme il est de coutume à Mahajanga. « Cela n’a pas cessé depuis vendredi, samedi et ce dimanche. Si c’est pour le bien du pays, nous allons continuer de le faire.

Et d’ailleurs, j’encourage la FFKM à poursuivre cette action tout au long de l’année pour l’unité de la population. Ne vous focalisez pas seulement sur la semaine de prière de la FFKM au mois de janvier et de l’événement du 29 mars. Nous affichons notre volonté de collaborer avec la FFKM. Ces prières sont faites pour la population et le pays mais surtout nous sommes proches des élections. Priez pour la réalisation des différentes manifestations car jusqu’à présent, notre budget est de zéro ariary alors que nous avons besoin d’argent », a déclaré le préfet de Mahajanga lors de son intervention. Le révérend, président du synode provincial de l’église luthérienne à Mahajanga, David Tsiripampisa, a exhorté les riches et ceux qui ont les moyens de donner aux pauvres. « Madagascar est un pays où l’on recense beaucoup d’églises. Mais les actes de banditisme, la corruption et l’injustice règnent. Le Seigneur appelle à déposer auprès de Jésus nos erreurs et imperfections. Dieu voit tout ce qui est caché. C’est un appel à la repentance. Il vous aime et tend la main et s’attend à ce que nous nous tournions vers Lui », a animé le révérend.