FESTIVITÉ – Un podium en pleine rue à Anosy

Un embouteillage exorbitant sur l’axe Ampefiloha, Anosy et Mahamasina. La tenue du podium à l’occasion de la fête de l’indépendance en est la principale cause. Le podium est installé au seuil de la Radio Nationale et le Palais de Justice. Les utilisateurs de cette voie ont constaté une véritable perturbation au niveau de la circulation surtout durant les heures de pointe. L’installation de ce grand podium est faite ce lundi dans la matinée et a déjà provoqué une certaine exaspération pour les non-connaisseurs. « Pourquoi ne pas le faire dans un autre endroit public comme à Betongolo, sur le terrain », demande Nantenaina Mino, utilisatrice de cet axe Anosy vers 67Ha. « Fallait organiser ce podium ailleurs même si vous voulez satisfaire davantage de Malagasy pour cette fête. Trop d’embouteillage qui va finir par déstabiliser le programme de chacun », réprimande un père de famille qui risquait d’être en retard à sa destination. Les utilisateurs de cette voie vont endurer cette perturbation jusqu’en 26 juin, le jour J de la festivité. Il faut donc changer l’horaire au niveau du programme pour en résoudre et chercher d’autres alternatives. Une déviation est organisée par la Commune Urbaine d’Antananarivo sur l’objectif de solutionner ce problème. « Les passants de ce côté vont prendre la route devant le Lycée Moderne Ampefiloha avant d’entamer le ministère de l’Éducation nationale », explique Ostrom Whenss, le Commissaire principal et Chef de Corps au niveau de la Police municipale d’Antananarivo. Ils vont travailler de pair avec la Police nationale pour toute la festivité. Près de 450 Policiers municipaux vont être déployés pour gérer la circulation dans cet axe durant les cinq jours avant la fête. Leurs tâches seront de mettre en ordre la circulation là où va se tenir le grand podium à l’occasion de la fête de l’Indépendance. Par contre les 25 et 26 juin, ils seront au nombre de 650 personnes à être sur le terrain. À part mettre en ordre la circulation, surveiller au niveau de l’hygiène et protéger les infrastructures vont de pair avec leurs principales tâches.