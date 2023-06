ÉDUCATIONS – Des enfants de 6 ans et un septuagénaire au CEPE

Jour J de l’examen du CEPE. Cette session 2023 se démarque par la participation de très jeunes candidats. Des enfants âgés de 6 ans vont passer les épreuves, ce jour, dans des centres d’examen des directions régionales de l’Éducation nationale (DREN) Fitovinany, Vatovavy et Alaotra Mangoro, selon le ministère de l’Education nationale. Le plus âgé a 70 ans. Il est inscrit dans la DREN d’Analamanga, en tant que candidat libre. Selon des sources, des parents d’élèves des classes inférieures ont inscrit leurs enfants à cet examen. C’est ce qui expliquerait la présence de ces très jeunes enfants, à cet examen, en cette session. « Des parents avaient peur que le CEPE soit supprimé », notent ces sources. Le ministère de l’Éducation nationale affirme qu’il sera, encore, maintenu, l’an prochain. Et que même supprimé, il sera remplacé par une autre évaluation certificative. Tout est fin prêt pour cet examen. La ministre de l’Education nationale, le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala rassure que le budget pour le paiement des vacations du personnel qui participe à cet examen officiel, est déjà disponible et suffisant. Elle a encouragé les responsables d’accélérer les paperasses pour régulariser, rapidement, le paiement.

Résultat

Les candidats doivent être présents dans leur centre d’examen assez tôt. L’appel commence à 7h30. Et les épreuves proprement dites, à 8 heures. La matinée, les candidats passeront les épreuves des Opérations, du Problème, des Connaissances usuelles et de l’Histoire. L’après-midi, ils auront à traiter le Malagasy, le Français et la Géographie. «N’oubliez pas la convocation et tout ce qui est nécessaire à cet examen. Portez des vêtements chauds. Mangez bien avant d’aller au centre d’examen. Ne soyez pas en retard. Je vous souhaite d’aller loin dans vos études », s’est adressée la ministre, aux cinq cent quinze mille candidats qui vont passer les épreuves de l’examen du CEPE, en cette session. Le résultat serait connu, dès cette fin de semaine, pour certains centres d’examen.