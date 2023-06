DIGITALISATION – Softwell met la digitalisation au cœur de la performance des entreprises

Dans un monde en constante évolution, la digitalisation est devenue essentielle pour rester compétitif. L’entreprise Softwell, un des pionniers dans le domaine, a présenté jeudi dernier à IBIS Hôtel Ankorondrano les avantages de la digitalisation et des solutions innovantes qu’elle met au service des entreprises malgaches.

Imaginez un monde où tous vos outils de gestion sont accessibles en ligne, de n’importe où et à tout moment. Avec Softwell, c’est une réalité. « Nous proposons des logiciels de comptabilité, de gestion commerciale, de gestion des ressources humaines. Nous voudrions mettre particulièrement en avant la gestion de la relations clients avec Sage CRM et la conception de tableaux de bords avec Sage BI Reporting, pour permettre au dirigeant de piloter son entreprise et de prendre des décisions éclairées grâce à des informations précises et à jour » a déclaré Mbolatiana Andriamanantsoa, directrice générale de Softwell. Mais ce n’est pas tout. Mis à part l’hébergement de données, l’enseigne a développé plusieurs outils et portails collaboratifs en ligne, offrant un accès à distance à toutes les données en temps réel.

Elle accumule à son actif 22 ans d’expérience dans le domaine, ce qui lui a valu la fidélité de ses clients à plus de 80 %. « Nous avons déjà établi des partenariats solides avec de nombreuses entreprises, certaines nous font confiance depuis plus de dix ans » a-t-elle ajouté. Des banques et des institutions financières, de grands groupes, des entreprises industrielles ou commerciales et bien d’autres ont choisi Softwell pour la digitalisation de leurs outils de suivi et de gestion.

Softwell se distingue par son engagement à fournir des services de qualité et des solutions adaptées aux besoins des clients. « Nous ne nous contentons pas de vendre des logiciels, nous accompagnons nos références tout au long du processus. La formation est au cœur de notre approche, car nous savons qu’un bon outil est encore plus efficace entre des mains bien formées. Nous proposons des formations adaptées à vos besoins, que ce soit dans le domaine informatique avec Softwell ou pour améliorer l’efficacité de vos collaborateurs par le développement personnel ou les langues étrangères avec Softwell formation » renchérit Mbolatiana Andriamanantsoa.

D’ailleurs, Softwell propose les meilleurs outils du marché. Sage, la marque de logiciels de gestion d’entreprise largement reconnue, pour gérer les finances et les activités des entreprises avec précision. Tomate, le logiciel de gestion conçu pour les projets de développement financés par les bailleurs de fonds internationaux. En plus des logiciels, Softwell développe aussi des applications et met à disposition des prestations informatiques complètes. « Nos experts vous accompagnent pour résoudre vos problèmes informatiques, optimiser votre efficacité et maximiser les performances de vos outils » a-t-elle noté.

Softwell incarne la révolution de la digitalisation, au service des entreprises. Les potentiels n’attendent qu’à être développés pour stimuler la croissance de l’entreprise à travers ses solutions performantes.