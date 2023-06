COMMERCE EXTÉRIEUR – Un partenariat intérimaire avec le Royaume-Uni

L’Assemblee nationale a approuvé hier le projet de loi sur le partenariat économique entre les membres de l’AFOA d’un côté, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord de l’autre côté. Un pas important dans les échanges.

Un coup d’éperon pour les échanges commerciaux. L’Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi sur le partenariat économique entre les pays membres de l’AFOA dont fait partie Madagascar, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord. Présenté par le ministère de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et celui des Affaires étrangères, le projet a été soutenu par les ministres Edgard Razafindravahy et Yvette Sylla à Tsimbazaza. Ce partenariat a été validé par le Conseil des ministres le 22 octobre 2019 et Madagascar a signé l’accord le 21 novembre 2021 à l’instar de trois autres pays membres de l’AFOA en l’occurrence Maurice, Seychelles et le Zimbabwe. Ce projet de loi permet d’intensifier les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et Madagascar. On le sait, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne en janvier 2020 mais a gardé ses relations avec les pays membres de l’AFOA. L’accord donne une meilleure ouverture sur les marchés internationaux aux produits malgaches. Chaque année, les échanges commerciaux entre Madagascar et le Royaume-Uni sont estimés à 75 millions de dollars. Madagascar tire profit de ces échanges en exportant des produits de rente comme la vanille et en important des machines industrielles et du matériel plastique.

Diversité des marchés

Trois points concernent Madagascar dans ce partenariat à savoir, l’ouverture du marché, la pêche et le développement économique. Le ministre Razafindravahy a précisé devant les députés que cet accord de partenariat avec le Royaume-Uni est bien conforme avec la projection de développement établi par le gouvernement. Ce partenariat est surtout favorable aux pays en développement en particulier Madagascar grâce à la diversité des marchés internationaux auxquels leurs produits auront accès. Les échanges en faveur des pays pauvres vont réduire considérablement l’importation et soignera de ce fait la balance de paiement déficitaire depuis plusieurs années. Le Royaume-Uni est un partenaire actif de Madagascar depuis longtemps. Les relations ont été gelées pendant un certain temps avant de reprendre de plus belle. Le Royaume-Uni agit dans le secteur maritime et économie bleue, développement de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le Royaume-Uni a également soutenu Madagascar lors de l’épidémie de Covid-19 en 2020-2021. Ce projet de loi passera encore par l’épreuve du Sénat avant sa promulgation.