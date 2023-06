CŒUR ET CONSCIENCE – Dix-sept ans d’œuvre humanitaire au Nord

Le mois de juin 2023 n’échappe pas à l’attention de l’Organisme non gouvernemental humanitaire Cœur et Conscience car il a marqué l’histoire de l’organisation.

Cette année Cœur et Conscience célèbre ses dix-sept ans d’action humanitaire dans la ville d’Antsiranana. Une belle occasion d’asseoir sa légitimité sur son secteur. De grandes actions étaient au rendez-vous lors d’une journée festive de solidarité, de la semaine dernière. Cette ONG a pour objectif de promouvoir les valeurs humaines universelles de solidarité, de paix, d’amour, de respect et de tolérance, ainsi que d’aider les enfants vivant dans l’extrême pauvreté à accéder à l’éducation, à des soins de santé et de pouvoir manger à leur faim. Tout a débuté par un grand carnaval qui a sillonné les artères de la capitale du Nord pour se terminer au gymnase couvert d’Antsiranana qui a abrité ce grand évènement réunissant la grande famille de l’ONG dirigée par Louis Fernand Amédée, président fondateur, de l’ONG, les mille deux cents enfants parrainés et les cinq mille personnes bénéficiaires de l’aide qu’elle met en œuvre. Plusieurs invités y étaient aussi présents pour assister à cette cérémonie, notamment des parrains et marraines étrangers de passage à Madagascar, des autorités politiques locales, le représentant du gouvernorat de Diana, le directeur régional de la population, et autres parties prenantes à l’organisation… Pour une petite anecdote, Louis Fernand Amédée a fondé en janvier 2006 l’association Cœur et Conscience avec sa co-fondatrice Brenda Guidi et quelques amis. Puis l’antenne était opérationnelle dans la ville en juillet de la même année. Rapidement, un réseau de bénévoles, de parrains et marraines se constitue et les premières actions sont mises en place avec l’aide de partenaires locaux. Au fil des ans, elle met en place de nouvelles actions et gagne en notoriété, devenant une actrice majeure de la protection de l’enfant à Madagascar avec le soutien de l’Unicef, de l’Union européenne, et la collaboration des autorités malgaches. Au cœur d’un réseau de solidarité qui a redonné espoir à des centaines d’enfants démunis et leurs familles respectives dans la ville, et a également sauvé de nombreuses vies, Cœur et Conscience poursuit aujourd’hui sa mission en parrainant des enfants et en venant en aide à des milliers de personnes.

Amour en action

L’on a su lors de cette célébration que jour après jour, l’ONG Cœur et Conscience, ne cesse de développer ses efforts pour aider les enfants et leurs familles à sortir du cercle de la pauvreté et accéder à plus d’autonomie. Alors, des enfants défavorisés Antsiranais ont maintenant retrouvé les bancs de l’école avec une éducation de qualité, des familles démunies sont accompagnées. Il existe aussi un comité des représentants des enfants qui œuvre pour les droits de l’enfant. En outre, une relève d’association de jeunes générations, Cœur et Conscience est activement engagé dans la promotion des valeurs humaines universelles. Un comité de mères exemplaires et une assemblée de pères responsables sont également actifs. Ensemble, ils sont tous dans l’action pour rendre la ville de référence du développement à Madagascar. « Nulle personne n’a le droit de vivre dans la pauvreté, dans les violences conjugales, la guerre…c’est par la valeur de l’amour, la solidarité, l’altruisme, le partage et aussi de l’Intégrité, que nous pouvons éviter tous ces fléaux. C’est la raison pour laquelle Cœur et Conscience a été créé, pour rendre le monde meilleur. Ce meilleur que nous cherchons ne pourrait être possible qu’à commencer par soi. Notre avenir dépend de notre valeur ! » a exprimé le président fondateur Amédée. Après une série de discours officiels, une chaîne de manifestations a été organisée tout au long de la journée. Les mères exemplaires, les pères responsables, les jeunes membres du GCC ou Génération Cœur et Conscience et même les parrains et marraines étrangers ont tous montré au public les façons d’éduquer les enfants au travers des sketchs, théâtre, danse. Et l’ambiance était au rendez-vous.