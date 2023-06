CIRCULATION – Réouverture de la route à Ambodin’Isotry

Réouverture de la route à Ambodin’Isotry. La circulation est plus fluide sur cet axe, depuis hier. Les travaux de réfection de la route entre le rond-point Ambodin’Isotry et « Aigle noir », sont enfin terminés. Cela fait trois mois que les transporteurs, les usagers de cette route et les habitants de ce quartier attendent, ce jour. Ils ont été contraints de suivre une déviation. « Nous espérons que cette route va, enfin, durer, contrairement, aux précédents travaux réalisés. Nous constatons que les couches sont plus épaisses. Les réseaux d’assainissement ont été réfectionnés. Ils devraient protéger cette route», indique un habitant de ce quartier. C’est la énième fois que cette route a été réhabilitée, ces dernières années. « Les commerçants à proximité accélèrent la dégradation de cette route. Ils jettent sur la chaussée leurs eaux usées », enchaîne cette source. Avec la fin de ces travaux, d’autres chantiers devront démarrer dans la commune urbaine d’Antananarivo. Le ministère des Travaux publics avait annoncé la réfection de dix-sept axes à Antananarivo-ville, au mois de mars. Seuls les axes Ankadimbahoaka-Bypass et Ambodin’Isotry-67 Ha sont terminés, jusqu’ici.