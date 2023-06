BI NATIONALITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE – La Garde des sceaux met les points sur les « i »

La question sur la bi nationalité du président de la République suscite actuellement débat. Et nombre de personnalités, des acteurs politiques, des spécialistes du droit et même le grand public ont donné leurs avis sur le sujet. Les spéculations ne finissent plus de circuler sur les réseaux sociaux. C’est pour cela que la ministre de la justice, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a tenu à éclaircir la situation. En effet, dans une vidéo, elle déclare que l’article 42 du code de nationalité ne doit pas être interprété séparément des articles 43, 45 et 55. Et d’après ces articles, la perte de la nationalité malgache est soumise à des conditions, dont une demande de la personne souhaitant perdre la nationalité. Sans véritablement parlé d’un cas précis, la Garde des sceaux explique que : « L’acquisition d’une autre nationalité ne conduit pas systématiquement à la perte de la nationalité malgache, cela nécessite que l’intéressé entame lui-même la procédure de demande de la perte de sa nationalité malgache ». Il est utile de noter que la ministre de la Justice n’est pas la première à essayer de porter des éclaircissements à ce sujet mais la polémique réside toujours jusqu’à ce jour. D’un autre côté, plusieurs personnalités politiques, qui se sont exprimées sur la question, surtout ceux des partis de l’opposition scandent la perte totale de légitimité du président de la République pour occuper son poste. Il y en a même qui en arrive à vouloir demander la déchéance du président Andry Rajoelina comme l’Antoko politika madio APM qui a officiellement fait cette demande hier. Rivo Rakotovao est même allé encore plus loin que le fait que le locataire d’Iavoloha a dissimulé sa nationalité française depuis 2014 est « une trahison envers le peuple malgache ». Pour rappel, cette polémique est apparue avec la publication de Fanirisoa Erinaivo, un magistrat en exil un certificat de naturalisation au nom du président Andry Rajoelina, datant de 2014. Elle s’appuie entre autres sur le fameux article 42 du code de nationalité et remet en question l’éligibilité du chef de l’État pour les prochaines échéances électorales.