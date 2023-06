BANQUE CENTRALE – Une réserve d’or se constitue

Le président de la République Andry Rajoelina a annoncé hier dans les locaux de la Banque centrale de Madagascar qu’il voulait constituer une réserve nationale d’or.

Un nouveau challenge. « Madagascar aura bel et bien une réserve nationale d’or « . L’annonce a été faite hier par le président de la Répub­lique Andry Rajoelina, en marge de la cérémonie de lancement du 50e anniversaire de la Banque centrale de Madagascar. Pour le locataire d’Iavo­loha, il s’agit d’un nouveau défi dans le but d’accentuer la mise en œuvre d’une politique monétaire de diversification des réserves de changes. « Il est inconcevable qu’un pays comme Madagascar, possédant des ressources minières et naturelles en quantité importante ne dispose pas encore d’une réserve d’or. C’est juste­ment pour cela que j’ai fixé comme objectif, pour marquer cet anniversaire particulier de la BCM de constituer une réserve d’or », lance-t-il. Pour le chef de l’État, l’objectif est de marquer à nouveau l’histoire du pays et en l’occurrence son Histoire économique. « Notre objectif est simple. Faire en sorte que ce gouvernement soit le premier à transformer l’or en lingots comme avec les réserves de changes internationaux à l’image du dollar ou de l’euro » a-t-il expliqué.

Définition

Quatre tonnes d’or par an. Dans cette perspective, le gouvernement se fixe comme objectif de déposer 4 tonnes d’or par année dans ces réserves. « À partir de maintenant, la Grande île pourra disposer d’au moins 4 tonnes d’or chaque année. C’est-à-dire que dans 10 ans, on pourra compter sur une réserve de 40 tonnes d’or », explique Andry Rajoelina. Ce sont des estimations, pourtant le locataire d’Iavoloha reste ferme, selon ses propos, « On peut dépasser ce cap si l’on veut, mais c’est ce que nous essayerons d’apporter pour marquer d’une pierre blanche cet anniversaire de la Banque centrale ». Dans sa définition, une réserve d’or est une quantité d’or conservée par une Banque centrale, permettant, par exemple, de sécuriser une transaction, un accord de crédit ou de constituer un fonds de garantie.

Cet or se présente matériellement sous la forme de lingots de différents poids et de pièces en or. La plupart des pays riches disposent d’une importante réserve d’or. Les États-Unis, par exemple, en disposeraient plus de 8 000 tonnes, plus de 3 300 tonnes pour l’Allemagne et plus de 2 400 tonnes pour l’Italie. Durant les périodes de crises mondiales, une hausse notable des réserves d’or est constatée. Pour Madagascar, le projet de mise en place d’une réserve d’or a déjà mijoté dans l’esprit des responsables de la Banque centrale de Madagascar depuis quelques années. Un appel à manifestation d’intérêt pour les potentiels partenaires dans le secteur privé et des exploitants à substance aurifère, ainsi que des comptoirs agréés de l’or en 2020 a déjà été lancé. En annonçant cette nouvelle, le président de la Répub­lique met les bouchées doubles pour l’économie du pays, en parallèle avec le lancement d’une pièce de monnaie commémorative en or de 50 ariary pour marquer le cinquantième anniversaire de la BCM. Pour les experts, l’or est une valeur refuge par excellence qui peut garantir la stabilité monétaire du pays et sa santé économique.