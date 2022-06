Tourisme – Retour de Turkish Airlines

Turkish Airlines de retour, avec soixante-treize passagers à bord débarqués hier depuis Istanbul et trente-trois autres au retour. Un vol commercial souhaité par beaucoup. Accueilli avec fastes et honneurs. Il est attendu que la compagnie aérienne turque desserve aussi d’autres villes européennes, comme Paris. Pour que la concurrence ait des effets en faveur des voyageurs sur les prix des billets d’avion. Air Austral annonce aussi la reprise de ses vols entre La Réunion-Toamasina et NosyBe –Toamasina. Par contre, le Notam pour les vols en provenance et à destination de l’Afrique du sud ayant expiré le 3 juin n’a pas été levé d’une manière officielle.