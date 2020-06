Secteur télécom – Le numérique soutient le développement

Les acteurs du secteur télécom collaborent à leur manière pour contribuer à l’amélioration du quotidien de la population en zone rurale.

Levier de désenclavement. C’est de ce principe qu’Orange Madagascar, soutenu par le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique, a ouvert hier le vingt-sixième village équipé par l’opérateur. Le programme « Village Orange » est l’un des programmes phares qui accompagnent le développement socio-économique de la population. Il soutient, en partie ou en intégralité, la mise en place d’infrastructures sociales de base dans un village des zones enclavées du pays.

Vingt-cinq villages ont été implantés sur tout le territoire national depuis la création du programme en plus de celui qui a ouvert hier à Antanety Anosiala. « Le programme Village Orange donne tout son sens à l’engagement de notre enseigne en vue du développement durable à Madagascar. Il traduit les responsabilités et la solidarité d’Orange dans les domaines de l’éducation, de l’hygiène, et de la santé, en soutien aux populations en grandes difficultés dans toutes les régions de la Grande île » a expliqué Michel Degland, Directeur Général, Orange Madagascar.

Pour lutter contre la fracture numérique, notamment dans les zones à populations vulnérables, l’implantation de ces villages s’avère être une base nécessaire.

Digitalisation

Mais en matière de formation et d’information aux usages du numérique, il reste encore beaucoup de travail. Malgré une nette augmentation de la pénétration de ce secteur, une majeure partie des Malgaches rencontrent des difficultés avec le numérique.

La population tant en zone rurale qu’urbaine n’est pas encore l’aise avec les démarches administratives en ligne, à commencer par la déclaration de revenus. Tout le monde peine à percevoir les bénéfices du numérique, vécu comme une source de complexité pour certaines personnes. Face à cette réalité, la stratégie gouvernementale se déploie sur la modernisation et la digitalisation de l’administration. À l’image du projet de renforcement du réseau des télécommunications de la machine administrative dont le lancement a été validé par le Sénat récemment.

Cette modernisation coûtera cent soixante-dix-neuf milliards quatre cent soixante-dix-sept millions d’ariary. Le financement de l’Export Import Banque de Chine, en partenariat avec un groupe d’équipementier d’envergure internationale, consistera à la mise à disposition de l’Administration malgache d’un réseau moderne par fibre optique et eLTE doté d’infrastructures sécurisées. « Améliorer les offres et services au bénéfice de la population, vulgariser les Tic dans l’ensemble du pays, augmenter le nombre d’utilisateurs et si faisable, baisser les tarifs dans des Tic en vue d’impacter sur l’amélioration du quotidien de la population.(…) en accompagnement à ces stratégies de développement socio-économi­que déjà opérationnelles à l’image de ces villages Orange» soutient Andriamanohisoa Ramaherijaona, ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique.