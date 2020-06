Projet Tanamasoandro – Le maire d’Imerintsiatosika exige une consultation publique

Les problèmes sont presque résolus sur le choix de l’emplacement du projet de création de nouvelle ville baptisée Tana Masoandro. La commune d’Imerintsiatosika figure parmi les sites favorables à abriter ce grand projet selon les études du ministère en charge des Nouvelles villes et des habitats. Le maire de cette commune urbaine située pas trop loin de la capitale ne pose aucun blocage sur la concrétisation de la vision du gouvernement. Néanmoins, le maire Parisoa Andriambola­narivo exige plus de transparence sur le projet afin d’expliquer le détail aux habitants.

En marge d’une interview sur un plateau d’une télévision privée, hier, le maire élu à Imerintsiatosika souhaite que la mise en œuvre du projet Tana Masoandro sera élargie à toutes les parties prenantes concernées. « Une consultation publique devrait être priorisée pour éviter les malentendus et pour que le maire ne devienne pas un bouc émissaire », a-t-il expliqué. La négociation et l’ouverture au dialogue demeurent une solution adéquate face aux attentes de la population de s’informer. La concrétisation de la nouvelle ville à Imerin­tsiato­sika correspondra ainsi à la réduction des dépenses en termes d’investissement. Pour le ministère, le gouvernement devrait opérer le timing sur la finalisation du Tana Masoandro d’une part et vise les intérêts économiques des usagers une fois les infrastructures seront opérationnelles d’autre part.

Tana Masoandro abritera tous les bâtiments ministériels entassés dans la capitale, selon la conception du gouvernement.