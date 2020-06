Pandémie – Mille quatre cents cas en trois mois

Trois mois après l’annonce de l’irruption du coronavirus à Madagascar, le nombre de cas avoisine les mille cinq cents pour treize morts et cinq cents guéris.

T out est parti d’une allocution prévue du chef de l’État un vendredi du mois de mars, où l’inquiétude autour du coronavirus s’est calmée quelques jours plus tôt, par la continuité des importations. Ce soir-là, le 19 mars, est alors l’occasion de la révélation officielle de l’existence de porteurs du covid-19 à Madagascar, au nombre de trois. Le pays n’a connu aucune pénurie de produits importés s’agissant notamment des produits de première nécessité trois mois plus tard, et tous les porteurs du coronavirus détectés sont immédiatement hospitalisés. Au 19 juin, c’est-à-dire hier, le pays enregistre quatre cent quatre vingt dix huit guéris. Plus de mille quatre cents cas dont neuf cent trente trois malades sont recensés jusque-là et treize décès.

La pandémie du coronavirus a été l’occasion de l’émergence de la pharmacopée locale et son rayonnement sur le plan international grâce au lancement officiel par le chef de l’État en personne, du remède anti-coronavirus, le Tambavy covid-organics. Défrayant les chroniques locales et internationales le 20 avril, jour de son lancement, soit un mois après l’entrée du coronavirus à Madagascar, le covid-organics est sollicité en Afrique et dans la péninsule arabique. « La conscience de la survie impose à tous le devoir sacré de se protéger afin de protéger les autres », affirme la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19, en parlant des mesures barrières à adopter par chacun, à côté des efforts des institutions dans la recherche de solutions pour endiguer la pandémie.

Le bilan officiel mensuel de la situation épidémiologique n’est plus livré depuis le mois dernier. Le bilan du premier mois de coronavirus, dressé par les autorités, fait état de la multitude de cas de malades du covid-19 dans la capitale. Une situation sur la voie de la reprise avec l’annonce de quarante nouveaux malades dont huit, identifiés après l’analyse de l’Institut Pasteur, sont localisés à Antananarivo. Le reste des cas est départagé entre la capitale et la ville de Toamasina, qui est devenue en deux mois de coronavirus, l’épicentre de la pandémie.

Trente-cinq guéris sont révélés hier, dont dix parmi les patients traités à l’hôpital de Befelatanana, deux à celui d’Andohatapenaka et vingt-trois à Toamasina. Aucun cas de décès n’est signalé et la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana évoque la « diminution du nombre de patients en état grave ». L’hôpital de Morafeno à Toamasina héberge quatre malades en état grave et celui d’Analakinina, un seul car le deuxième s’est remis. Avec un seul malade en état grave à l’hôpital de Befelatanana, le nombre total des patients en état grave à l’échelle nationale est de six. Les tests d’identification du coronavirus réalisés s’élèvent à plus de dix-sept mille, ce qui reflète un taux de positivité très moindre par rapport au nombre de personnes dépistées.