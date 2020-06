Musique – Tovo J’hay se redécouvre depuis chez lui

Une période de confinement qui perdure, privant le public mélomane des activités culturelles et artistiques, Tovo J’hay nous revient pour un rendez-vous exclusif ce week-end.

Cet éternel romantique enchante toujours par son charme et la poésie de ses compositions. Herinirina Ratovondrahona, plus communément reconnu par ses fans sous son nom de scène Tovo J’hay, se fait aussi rare au-devant de la scène qu’il émerveille à chacune de ses apparitions. C’est ainsi avec un grand plaisir que l’incontournable chanteur nous revient pour un événement inédit ce 21 juin.

Deux célébrations en une, combinant les Fête de la musique et Fête des pères, Tovo J’hay promet un rendez-vous exceptionnel et festif.

A partir de 15h tapantes, il nous invite à s’imprégner de son univers et de son humble demeure, là où sa musique jaillit, là où ses chansons s’éveillent. Avec « Miseho, Mikalo ao an-trano », le chanteur de « Teny mamy » s’initie également à l’exercice du concert en ligne interactif via sa page facebook officielle.

Mélodieux

S’armant de ses instruments de prédilection, à savoir la guitare et le piano, Tovo J’hay se plaira à ravir le public d’un répertoire qui illustre la nostalgie des années 2000 à aujourd’hui. Fidèle à lui-même, il chantera avec cette voix teintée de douceur qu’on lui reconnait.

L’évocation des moments de romantisme qui ont sublimé les amours balbutiants de notre jeunesse et qui ont muri depuis. Entre accords émouvants et paroles intimistes, Tovo J’hay conquiert continuellement un public de tous âges et de tous horizons avec ses compositions. On peut espérer de belles surprises de ce concert interactif qu’il nous peaufine ce dimanche.

D’autant plus qu’il a pris l’habitude de surprendre chaque année ses inconditionnels de nouveaux morceaux. D’une grande sobriété, d’un air un peu timide, néanmoins toujours aussi éloquent et convivial, Tovo J’hay reste à l’affiche des chanteurs les plus mélodieux avec sa signature vocale. Le rendez-vous est ainsi donné, « Lazao azy ».