Médecine – Disparition du professeur Georges Rakotozafy

Les médecins sont en deuil. Un des leurs a succombé au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Ando­hatapenaka, un centre de traitement du Covid-19, hier. Il s’agit du professeur Georges Rakotozafy, un chirurgien orthopédique, retraité. «Il a été admis à l’hôpital, hier soir (ndlr : jeudi soir). Nous devons attendre quelques jours avant de connaître le résultat d’analyse du prélèvement. Nous ne pouvons, donc, pas dire que c’est le coronavirus qui a provoqué son décès», explique un responsable de cet hôpital. D’autres sources affirment que ce médecin avait été admis à l’hôpital pour avoir présenté des problèmes respiratoires, symptôme de la forme grave du Covid-19.

Le professeur a été le pionnier de l’orthopédie et de la traumatologie, notamment, de la chirurgie ostéo-articulaire. Il était le président fondateur de l’Association malgache de la chirurgie (AMC), et le président d’honneur de la Société malgache de la chirurgie orthopédique et traumatologie (Somcot).