Emploi – Comdata prône l’insertion socioprofessionnelle des jeunes

Accompagnement actif. C’est en ce sens que l’équipe dirigeante et les collaborateurs de Comdata Madagascar s’investissent pour soutenir les jeunes défavorisés à intégrer progressivement le milieu professionnel. Ainsi, les employés de l’un des principaux fournisseurs de services mondiaux en matière d’interaction client et de gestion des processus, ont effectué, hier, à un partage d’expériences et d’aide à l’endroit des jeunes pensionnaires de l’Akany Avoko Faravohitra.

« Cette visite a été l’occasion pour la Direction Générale de Comdata Madagascar de souligner son engagement en faveur de la jeunesse en général et en particulier pour les jeunes de l’Akany Avoko Faravohitra qu’elle souhaite accompagner pour les aider dans leur future insertion dans la vie active et professionnelle » explique Thiaga Munusami, directeur océan Indien de Comdata. L’accroissement démographique, la proportion grandissante des jeunes urbains, l’exode rural et la crise économique sont autant de facteurs qui aggravent la situation de la jeunesse dans le milieu professionnel.

« Les besoins des entreprises sont nombreux. Elles cherchent des ouvriers qualifiés, spécialisés et de l’expertise. Malheureusement, les employeurs ont du mal à trouver des experts, à cause de l’inadéquation de la formation et de l’emploi. Raison pour laquelle nous avons pris l’initiative de cet accompagnement dès leur plus jeune âge » ajoute le responsable de Comdata.