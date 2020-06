Antsiranana – Le port du masque sous peine de sanctions

Dans la capitale du Nord, la lutte contre le covid-19 ne souffre d’aucun relâchement car, ces derniers temps, une partie de la population antsiranaise a sciemment fait preuve d’imprudence, en ne prenant aucune précaution dans sa vie quotidienne. Le retour à la vie normale, déclaré récemment par le président de la République, a aussi favorisé davantage cette imprudence. Ainsi à partir de lundi, les forces de sécurité ont pour instruction d’appliquer des sanctions. Les contrevenants n’auront plus aucune excuse et seront amenés à effectuer des travaux d’intérêt général comme balayer les rues ou nettoyer l’hôpital…

En outre, le transport public de la zone nationale continue d’être suspendu, tandis que la liaison Antsiranana Mahajanga fera objet d’une décision concertée entre les trois préfets concernés, à savoir Nosy Be, Antsiranana et Sofia. Des barrières sanitaires mises en place sur les points de sortie et d’entrée de la région et interdisant la circulation des personnes, seront améliorés et renforcés pour éviter que le virus ne continue de se propager.

La situation est que rares sont les marchands de Bazarikely qui portent un cache-bouche, alors que la commune urbaine d’Antsiranana leur en a offerts. Partout, la distanciation sociale n’est plus respectée et les chauffeurs de taxi-bajaj n’ont plus suivi les règles convenues sur le transport des passagers.

Face à cette situation à risque, le préfet d’Antsiranana et co-président du CCOR, Adèle Rabemamory, est déterminé à continuer le combat contre le covid-19. Accompagné de ses proches collaborateurs, composés des membres du CCOR, des représentants de la région Diana, des personnels de la santé, des forces de sécurité, il a sillonné, hier, les marchés de « Bazary Kely », « Tsena » et du quartier Scama, ainsi que la gare routière pour veiller au respect des mesures prises afin d’endiguer l’entrée de la pandémie coronavirus dans la région. La délégation a saisi cette occasion pour mener une campagne de sensibilisation et lancer une sommation aux récalcitrants.

Le préfet n’a pas cessé de répéter que l’apparition de ces cas démontre que le virus circule toujours dans la société. D’où la nécessité de rester vigilant. « Les mesures de prévention, déjà édictées durant la première période de confinement, demeurent toujours. Nous allons les appliquer en respectant des règles très strictes. La distanciation sociale est de mise, le port du cache-bouche est obligatoire pour tout le monde », lance-t-il, avant d’ajouter qu’à partir de lundi, des sanctions sévères tomberaient sur tous les contrevenants, tout en soutenant que le retour de la discipline est indispensable car un relâchement se ressent et risque de ruiner tous les efforts déjà déployés. Jusqu’ici la région Diana n’a enregistré aucun cas de coronavirus. Dès lors, la vigilance est de rigueur.