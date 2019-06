Tennis – circuit mondial U18 grade 5 d’Antananarivo étape 1 – Rabeson et Ranaivo en quarts de finale

Deux joueurs malgaches sont en quarts de finale du simple à Ilafy par le biais de Toky Ranaivo et Dimitri. Mialy Ranaivo aussi joue une place en demi-finale.

Une journée de victoire. La troisième journée du circuit mondial U18 grade 5 d’Antananarivo étape 1 qui se poursuit jusqu’à hier sur les courts du club olympique de Tananarive (COT) a réussi aux joueurs malgaches.

Dans l’épreuve du simple garçons, Dimitri Rabeson s’est montrée dans une forme étincelante. Il est parvenu à se défaire de l’Americain Neelam Devaharshith.

En jouant sans complexe, il a pu gagner le premier set (7/6) au terme d’un tie break qu’il a pu gagner 7/5. Ensuite, il a pu enchaîner sur 6/4 en jouant au mieux sur quelques points clés de ce second set.

Cette victoire propulse Dimitri Rabeson directement en quarts de finale qui l’opposera ce jour contre l’Égyp­tien Hussein El Tawil, facile vainqueur du Botswanais TshepoMorsawa (6/2 6/2).

Mise en jambe

Comme autre succès malga­che, on notera aussi celui de TokyRanaivo qui a pu surclasser en moins d’une heure trente minutes le Français d’origine malgache Johann Rakotomaharo (6/4 6/1).

En quarts de finale, Toky Ranaivo affrontera le Français Samy Prot, tombeur du Britannique Ronan Sahni (6/2 et abandon).

« J’ai pu bien entrer dans le tournoi en jouant mon seconde match. J’essaierai de m’améliorer au fil des matches et puis on verra bien la suite », positive Toky Ranaivo, le grand favori du tournoi.

De son côté, Fenosoa Rasendra s’est privé d’une place en quarts de finale et n’a rien pu faire contre le Slovaque Privara (1/6 0/6).

Outre ces quarts de finale chez les garçons de ce jour, Mialy Ranaivo, de son côté, aura à jouer contre la Réu­nion­naise Marie Vidot Brard.

En double, on notera juste la défaite de Safidisoa Nomenjanahary et de la Russe Lisina Vasilisa contre les Britanniques Bakre Boluwatife et Ananya Vartak (2/6 6/3 9/11).

Narindra Ranaivo et l’Égyp­tienne Habiba Farouk ont, elles aussi, connu un revers contre les Françaises Charlotte Florent et Tea Zivic (2/6 1/6).

Chez les garçons, Fenosoa Rasendra et l’Égyptien Hussein El Tawil ont pu surclasser l’Indien Aditya Chopra et l’Italien Luca De d’Ostiani (6/4 7/6)

Les autres résultats des quarts de finale

Luka Schurdevin (France) bat Boris Stany (République Tchèque) 6/3 6/7(5) 6/1

Cesar Bouchelaghem (France) bat Jayson Mbogoro (Kenya)

Luka Petrovic (Grande Bretagne) bat Luka Jovanovic (Serbie) 6/1 6/0