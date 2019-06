Santé – La drépanocytose onéreuse à traiter

La drépanocytose ne peut être connue que par un dépistage précoce. Dans des cas critiques, le traitement est coûteux.

J’ai perdu mes trois enfants à cause de la drépanocytose. Il s’agit de mes enfants de neuf ans, de quatre mois et la troisième est décédée après une semaine dans une couveuse. J’ai perdu mon enfant de neuf ans récemment. Ce fut ma plus grande douleur. Il ne me reste que deux enfants actuellement et ils portent aussi cette maladie mais suivent déjà des traitements. Pour sauver mon enfant de neuf ans, nous avons dû vendre tous nos biens. Nous dépensons au moins 500 000 ariary à chaque traitement. Bref, nous ne pouvons plus compter l’argent que nous avons dépensé», affirme Elphine Anita de Farafangana, tout angoissée. Elle poursuit que la source de cette maladie pouvait provenir de la famille de son mari. Les proches de son mari sont presque tous décédés sauf lui. « Les voisins ont supposé qu’il s’agit de sorcellerie. Nous comprenons maintenant ce qui s’est vraiment passé », enchaîne-t-elle.

La drépanocytose est une maladie qui se transmet de génération en génération, selon le ministère de la Santé publique. Il n’existe pas de traitement qui puisse vraiment l’éradiquer. Les médecins ne peuvent qu’alléger la maladie à l’aide des médicaments. « Les partenaires techniques et financiers du ministère appuient financièrement les familles des drépanocytaires pour les antidouleurs ou antalgiques. La famille des malades peut dépenser des millions mais cela dépend de chaque cas si c’est critique ou pas », souligne le Professeur Olivat Rakoto Alson, directeur de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Taux élevé au Sud-Est

La prévalence globale de la drépanocytose est estimée à 10 %. 1 à 2 % en sont les plus affectés. La région Sud-Est affiche un taux élevé de 18,5 %. En 2017 et 2018, environ quatorze mille personnes ont été dépistées dont deux cent cinquante cas positifs. Selon une enquête, quatre- vingt- quinze à mille enfants meurent de la drépanocytose. Le ministère de la Santé publique évoque que cette maladie est apparue pour la première fois dans les régions du Sud et du Sud-est. Cela s’est propagé au Nord, à l’Ouest.

La drépanocytose est provoquée par le mariage de deux personnes de même famille. C’est pour cela que le globule rouge manque dans le sang. Une personne atteinte de la maladie a besoin d’une transfusion sanguine. Une stratégie nationale est déjà mise en œuvre pour une meilleure prise en charge des malades.