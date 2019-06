Production d’eau à Mahajanga – Un gap de 5280 m3

Si le problème de délestage est presque complètement résolu à Mahajanga, le manque d’eau et la baisse de la pression d’eau dans les robinets minent la vie des habitants depuis plusieurs mois.

À la suite de la panne d’une pompe d’eau qui produit 130 m3 par heure, sur le site de la Jirama à Amboamboaka, qui s’est produite le 21 mai, la pression d’eau a progressivement baissé dans une vingtaine de quartiers de Mahajanga. Mardi soir, une autre pompe installée à Andranotakatra à Mahavelona sur la RN4 vient également de tomber en panne. Elle produit 90m3 d’eau par heure.

Le besoin quotidien de la ville de Mahajanga est de 28 000 m3, mais face à cet incident, la production a diminué à 22 720m3 par jour. Soit un GAP de 5 280 m3 ou 19% d’eau manquante.

«Les fokontany d’Amparehigidro, Tanambao Sotema d’Ambohimandamina, Tsararano-ambony et ambany, Manjarisoa, Fiofio, Antanimasaja, Manga, Mahabibokely, Ambondrona, Andovinjo ainsi qu’à Ambovoalanana, Bloc administratif, Marovato abattoir, Ambalavato et Antanimalandy souffrent de cette lacune et détérioration du matériel. La Jirama est en train de chercher des solutions pour réparer la panne. La production d’eau sera rétablie au plus tard ce samedi 22 juin, si la grande pompe acheminée de Toliara vers Mahajanga par avion arrive à temps », promet le directeur interrégional, Maurille Mananjara, hier lors d’un point de presse.

Une équipe de la Jirama a conduit sur place les journalistes pour constater de visu la situation et éclairer le public. Ce, face aux réclamations des abonnés dans une émission télévisée matinale sur une chaîne privée locale.

Dans certains quartiers tel que Manjarisoa, l’eau est coupée de 5 heures du matin à 22 heures. De longues files sont alors observées devant les kiosques à eau toute la nuit. Dans les maisons, c’est une véritable corvée de faire le plein des seaux, cuvettes ou autres récipients toute la nuit dès que l’eau revient dans les robinets. Heureusement que la période d’hiver est déjà arrivée, il fait moins chaud et les habitants prennent moins de douche.