Délit de fuite

Après avoir heurté et blessé une jeune femme près d’un grand hôtel à Anosy, hier vers 12h 30, deux personnes en double montée sur un deux-roues ont commis un délit de fuite. Elles se sont dirigées vers la Cnaps, selon les témoins oculaires de la scène. La police les a poursuivies, mais sans grand succès.

Six jeunes hommes incarcérés

Six jeunes hommes épinglés dans des vols à la tire opérés à Ankorahotra, à Ampasani­sadoda, à Antsakaviro et à Bel’air ont tous été mis sous les verrous. Ils ont été arrêtés par la brigade criminelle de quatrième section dirigée par l’officier de police Heri­liva Andria­mampianina. L’un d’eux, mineur, a été envoyé au centre de rééducation d’Anjanamasina, tandis que les cinq autres, à la maison centrale d’Antani­mora.

Aucune nouvelle d’un chauffard

Auditionnés à la gendar­merie d’Alasora, ni ses proches ni sa famille n’ont aucune nouvelle d’un chauffard en fuite depuis le récent accident ayant ôté la vie à trois personnes sur la route de By-pass.