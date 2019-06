Lecture – L’Alliance mobile fait ses premiers heureux

Éducation hors les murs. L’inauguration du nouveau camion Alliance mobile s’est déroulée dans la matinée du mercredi 19 juin à l’Alliance française Andavamamba ou AFT. Ce véhicule, aménagé spécialement pour permettre aux quartiers défavorisés de la capitale d’avoir accès régulièrement à un espace éducatif et culturel, a fait son premier voyage à Tsaramasay Ankorondrano, l’après-midi même.

Un camion blanc flambant neuf, joliment décoré et bien équipé, sert à la fois de bibliothèque, de médiathèque, d’espace de projection, d’

animations culturelles. Il donne accès à un wifi, comporte des outils numériques, et sillonnera deux fois par mois la capitale suivant un programme et un itinéraire précis. « Ce projet Alliance mobile a été mis en place en partenariat avec la fondation VISEO, avec les soutiens du service des coopérations et d’actions culturelles de l’Ambassade de France et les subventions accordées par le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères. Il permettra de continuer à conforter la reconnaissance d’utilité publique que l’Alliance française d’Antananarivo a acquise auprès du gouvernement malgache. Il s’inscrit dans la politique de développement social des quartiers défavorisés de la Commune Urbaine d’Antananarivo et a pour but de décloisonner les espaces éducatifs et culturels de l’AFT en se rapprochant, par l’intermédiaire d’un bus itinérant, de la population cible de cette opération. Il s’adapte en fonction des besoins, et travaille en étroite collaboration avec les Fonkontany et les ONG locaux », explique Monique Raharinosy, présidente du conseil d’administration de l’AFT.

« Ce processus d’extériorisation renforcera notre statut de première Alliance du monde par le nombre de candidats en certification en langue française », précise Jean-Paul Clément, directeur général de l’AFT.

« Ce projet rejoint la politique au sein du ministère qui consiste à la démocratisation de la culture. La culture approche la population, au plus près », souligne Njaka Raonison, représentant du ministère de la Culture et de la communication devant les honorables invités qui ont assisté à l’inauguration officielle de ce nouvel outil, destiné à vulgariser l’éducation et la culture aux populations vulnérables de la capitale.

Après cette cérémonie, le camion a pris le cap vers le quartier de Tsaramasay à Ankorondrano où une foule avide de connaissance l’a accueilli. Enfants et adultes ont profité de cette occasion pour s’adonner à la lecture. Les animateurs les ont aidés à faire de ce moment un plaisir. « L’arrivée de ce camion a été synonyme de nouvel espoir pour nous. Le rythme de la vie actuelle nous écarte de l’essentiel, se cultiver. Vous voyez l’engouement des gens autour des livres. C’est une bonne formule. Longue vie à ce projet », constate Jean-Baptiste, un habitant de ce quartier. La première mission de l’Alliance mobile a été un succès.