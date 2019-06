La Réunion – L’épidémie de dengue diminue

Trois cents cas confirmés du 3 au 9 juin, contre trois cent quatre vingt treize la semaine précédente. L’épidémie reste active dans le Sud, et se diffuse dans l’Ouest et le Nord.

Afin de maintenir un haut niveau de mobilisation de la lutte anti-vectorielle, plus de cent quatre vingt agents restent engagés sur le terrain tout ce mois de juin : les équipes de l’ARS OI complétées de soicante intérimaires, ainsi que cinquante pompiers volontaires du SDIS. Ces effectifs permettent de continuer à assurer une intervention réactive et systématique autour de l’ensemble des cas signalés afin de limiter la propagation du virus.

Ils interviennent actuellement en porte-à-porte sur plus de trois mille maisons par semaine. Par ailleurs, la population est appelée à continuer d’appliquer au quotidien les gestes de prévention : protection individuelle contre les piqûres de moustiques et élimination des gîtes larvaires par tous.

La répartition géographique de l’épidémie est similaire à la semaine précédente avec une circulation virale qui touche la quasi-totalité de l’île.

Analyse biologique

La courbe épidémique connaît une décroissance marquée depuis six semaines, avec à présent environ trois cents cas signalés par semaine (contre plus de mille trois cent mi-avril au plus fort de l’épidémie). Pour mémoire, il ne s’agit là que des personnes pour lesquelles une analyse biologique a confirmé la maladie. Les estimations du nombre de personnes ayant présenté des symptômes de la maladie et ayant consulté un médecin (que des analyses aient été réalisées ou pas) se situent plutôt aux alentours de mille sept cent cas pour la semaine du 3 au 9 juin, soit plus de quarante cinq mille cas estimés depuis le début de l’année.

La proportion de cas rapportés dans l’ouest et le nord continue d’augmenter au détriment des foyers du sud en baisse. L’activité des foyers épidémiques du sud continue de baisser. Saint-Pierre représente toujours le foyer le plus important. L’Ouest compte pour plus d’un quart du nombre total de cas, avec une circulation virale plus élevée pour les communes de La Possession, Le Port et Saint-Paul (Bellemène).

Dans le Nord, le nombre de cas augmente, en particulier sur la commune de Sainte-Marie…

