Boeny – Des actions solidaires pour améliorer la sécurité nationale

C’est au tour de Mahajanga d’étudier, hier, comment recentrer les réformes de la sécurité nationale sur le bien-être humain.

«Il faut améliorer les stratégies dans la lutte contre l’insécurité, face à la recrudescence des actes de banditisme, trafic illicite et vol de vanille, kidnapping et tant d’autres actes de violences.» C’est ainsi que le général Jean-Jacques Razafimahatratra, directeur des affaires militaires au sein du Secrétariat permanent à la défense et à la sécurité nationale, a présenté l’objectif de l’atelier d’informations et d’échange sur la poursuite de la réforme du secteur de la sécurité et la vision nationale de sécurité. La rencontre s’est tenue hier, à l’hôtel Les Roches Rouges sur La Corniche à Mahajanga.

Ont participé à cet atelier d’échanges différentes autorités militaires et civiles dirigées par le chef de la région par intérim, Clavelah Bazezy, le directeur provincial de la Sécurité publique, le commissaire Fanome­zantsoa Rakoto­malala, ainsi que des représentants du ministère de la Justice et des maires de la région Boeny. L’atelier a initié une série de rencontres sur l’appropriation nationale de la Réforme du secteur de la sécurité (RSS) et sur les nouvelles notions de sécurité nationale élargie au développement humain. Le but est de provoquer des actions concrètes, responsables, communes et solidaires sur les questions de sécurité nationale.

Les participants ont eu des échanges sur les prérogatives, les rôles et les attentes de chaque partie prenante et dressé un bilan des réformes actuelles de la RSS pour une mise en commun de son appropriation. Ils ont également réfléchi sur une manière participante qui permet de poursuivre la RSS en intégrant une vision commune des concepts-clés de la sécurité, basée sur les valeurs nationales malgaches.

Pour lêtre humain

Les premières réformes du secteur de la sécurité (RSS) ont été mises en place en 2017. La RSS peine à se concrétiser sur le terrain de par sa compréhension insuffisante née de divergences d’interprétation du sens de l’intérêt du peuple malgache. Les notions de sécurité, au sens de la Sécurité nationale qui est de concourir aux besoins fondamentaux de l’être humain en vue de son épanouissement, échappent encore à la compréhension générale. C’est dans cette optique que la sécurité nationale, initialement centrée sur l’État, doit dorénavant se recentrer sur le bien-être de l’individu.

La reformulation d’une stratégie de sécurité nationale malgache doit tenir compte des expériences passées à Madagascar en matière sécuritaire, mais aussi des efforts déployés pour un développement humain durable. Ainsi, un plan national de réforme du secteur de la sécurité, plan stratégique, a été élaboré en partenariat avec le PNUD et l’Union Africaine. Après Toamasina, Tsiroanomandidy et Toliara, les descentes sur terrain pour ce genre d’atelier dans les régions se poursuivent après Mahajanga.