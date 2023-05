TOURNOI INTER UNIVERSITAIRE – L’UCM en route pour la demi-finale du débat de La Haye

Les étudiants malgaches ont franchi une étape du tournoi interuniversitaire de débat de La Haye. Avec une très belle éloquence, l’équipe de Madagascar a assuré avec leur argumentation.

Sur un score de 261 à 240, l’UCM a réussi à vaincre l’Université de Tours, le tenant du titre. Ce mercredi 24 mai, l’équipe de l’Université Catholique de Madagascar fera face à l’Université de la Polynésie Française à partir de 20 heures (La Haye), à 21 heures (heure locale). Le débat sera axé sur : « les mécanismes de gestion de conflits au niveau national et régional sont suffisamment efficaces sans faire intervenir des acteurs venant d’autres régions. » L’UCM est prête à affronter son adversaire mardi prochain. Selon Tandrify Fialofana Randriamaro­manana, chef de l’équipe UCM, « On va essayer d’adopter une approche plutôt globaliste tout en appréciant les dispositifs de gestion de conflits nationales et régionales au prisme de la géopolitique et des droits humains. »

Droits humains

Le chef de l’équipe a souligné que le thème est intéressant du fait qu’il évoque le rétablissement de la paix, la question de sécurité régionale et nationale, mais surtout des questions de souveraineté et des droits humains. « Nos adversaires sont des grands débateurs, mais on va faire le maximum pour représenter au mieux le pays » a souligné Tandrify Fialofana Randriamaromanana, chef de l’équipe UCM. Le résultat du match de l’Université d’Antananarivo contre l’Université libre de Bruxelles n’est pas encore sorti pour le moment. Espérons une double victoire pour Madagascar.