TECHNOLOGIE – L’équipe malgache s’apprête à la finale mondiale du concours ICT Competition

Andry Rajoelina a présenté lors de la 12ème édition des assises pour la transformation digitale en Afrique (ATDA) au Novotel, l’équipe nationale composée de 6 étudiants malgaches, qui se joindront à la finale internationale du concours ICT Competition 2022-2023 à Shenzhen en Chine le 24 mai prochain. Le concours international ICT Competition 2022-2023 accueille 6 étudiants de Madagascar parmi les meilleurs dans le monde entier. En tête de liste dans la région Afrique subsaharienne pour la finale régionale, les deux équipes Cloud et Network de Madagascar, se préparent à la grande finale depuis trois mois, aux côtés d’autres jeunes informa­ticiens de la Chine, de l’Amérique latine, de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l’Asie centrale, de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. Il s’agit de Sitraka, de Tanjona et de Toky pour la première et d’Alan, de Tokiniaina et de Fandresena pour la deuxième, tous des étudiants issus de l’école supérieure polytechnique de Vontovorona et du MISA de l’université d’Antananarivo. Le président Andry Rajoelina n’a pas manqué de les féliciter. « Je vous souhaite de remporter cette compétition avec plein de succès et faire briller Madagascar au-delà des frontières » a-t-il lancé. En guise de soutien, le Président de la république a remis le billet d’avion symbolisant leur départ pour Shenzhen et a donné donne sa bénédiction à l’équipe nationale. « Nous avons vraiment été surpris par les résultats. Être parmi les finalistes mondiaux est une énorme opportunité pour nous, non seulement nous aurons l’occasion de rencontrer nos pairs du monde entier, mais aussi nous serons invités à visiter l’un des plus grands halls d’exposition sur le campus de Huawei » se réjouit Tokiniaina, le jeune cadet de l’équipe Network. « Il y a beaucoup plus de pressions en même temps, mais notre équipe est prête, nous nous sommes préparés pendant des mois, nous sommes motivés à remporter la finale mondiale » rassure-t-il. Initié par l’entreprise chinoise Huawei, le concours vise à améliorer les compétences locales en technologies de l’information et de la communication (TIC) et à promouvoir la communauté numérique afin d’offrir plus d’opportunités aux jeunes talents. Cela rentre dans la promotion du développement de l’écosystème des talents TIC et de soutenir l’intégration de l’industrie et de l’éducation.