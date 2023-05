L’expression « l’herbe est toujours plus verte chez le voisin » perd tout son sens ici. La pelouse du domaine Spier n’a rien à envier à celles de plus beaux châteaux au monde. Mon dieu, comme c’est beau ! Virent des écureuils, les oiseaux et les multitudes d’insectes ici et là. La nature se drape de ses plus belles robes et apporte paix et sérénité. Aux alentours, des bâtisses qui surplombent les pelouses vallonnées et les chênes séculaires du Werf (nom sud-africain qui désigne l’espace autour de la ferme et de ses dépendances : farmyard) méticuleusement restauré. Des familles de toutes les nationalités sont venues piqueniquer ce dimanche pour la fête des mères. Une impression de déjà-vu devant ce magnifique tableau humain: voilà l’image de représentation du paradis sur les petits livres bibliques qu’on regardait quand on était enfant.

La ferme viticole de Spier 1692 se trouve non loin de la ville Stellenbosch, a été fondée par Simon van der Stel, le gouverneur du Cap en 1679. Spier, sur les rives de la rivière Eerste, a été concédée à un soldat allemand Arnoud Jansz qui, dans les douze mois suivant son installation, avait déjà planté des vignes, des céréales et élevait du bétail. Jansz a fait du vin pour la première fois sur la propriété en 1700, ce qui a permis à Spier de devenir ce qu’il est aujourd’hui, une étoile brillante dans le firmament viticole d’Afrique du Sud.

Le célèbre ancien bâtiment de Spier portant la date de 1767 a été construit par Albertus Myburgh, pour être la nouvelle cave à vins. Jusqu’à aujourd’hui ce bâtiment reste – avec beaucoup d’autres sur Spier – l’un des plus beaux exemples d’architecture hollandaise du Cap. Les pignons se trouvant sur les différents bâtiments de ferme de la propriété sont des patrimoines d’une grande valeur et qui font le cachet de ces lieux.

Il est intéressant de noter qu’au début des années 1970, Spier était l’un des plus grands producteurs mondiaux de Pinotage. Les propriétaires actuels de Spier en ont fait un centre des arts, un hôtel de luxe avec une signature très particulière, une destination touristique majeure pour ceux qui s’intéressent à leur programme de sensibilisation aux rapaces et une maison des meilleurs vins du Cap, de l’Afrique du Sud et du monde. Les activités sont multiples dans la ferme : la dégustation de vins, les promenades, la découverte de multiples métiers, les galeries d’art, etc.

La durabilité est d’une importance capitale pour l’ensemble de l’exploitation. Des programmes actifs sont en place pour préserver l’environnement et les communautés qui sont au cœur de Spier. Il est le seul dans le domaine viticole de Stellenbosch à soutenir directement des petites entreprises et des programmes de formation pour les femmes noires qui veulent se lancer dans le farming. En sachant que ce domaine est encore malheureusement la chasse gardée de riches vieux hommes blancs.

Finalement, parmi les meilleures choses à retenir de Spier sont leurs engagements à la restauration de la nature et les espèces de plantes autochtones. Durant les périodes de l’esclavage et de la colonisation, de nombreuses plantes et des espèces d’animaux ont été importées de l’Europe et plantées en Afrique du Sud et spécialement au Cap pour recréer une petite Europe. Malheureusement, les impacts négatifs de cette colonisation de la nature sont nombreux au détriment de multiples variétés locales. Dans cette restauration, il y a des petites choses qui font de Spier un lieu à part. Par exemple, les eaux des toilettes sont de l’eau non potable de la rivière et qui est traitée naturellement pour être réutilisée pour les pelouses et le jardinage.

À Spier, il y a des rochers qui chantent quand on les touches, un petit lutin qui garde un coin de la forêt, des vignobles à perte de vue, des écureuils joueurs, une chaise cocon en rotin. A Spier, les arbres sont très vieux, les sentiers pleins de découverte. Mais surtout, le vin est exceptionnel autant que l’accueil.