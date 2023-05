RUGBY- AFRICA WOMEN’S CUP – Un pack malgache de 700 kg face aux Kenyanes

Les Ladies Makis de rugby à XV de Madagascar débutent leur Coupe d’Afrique des nations, à Antananarivo, ce jour à 15 heures, au stade Makis d’Andohatapenaka.

Les joueuses malgaches affronteront les Kenyanes dans une ambiance de folie. Tous les supporteurs et supportrices afficheront leur soutien indéfectible jusqu’au coup de sifflet final de la Coupe d’Afrique des nations du rugby à XV féminin. Car c’est la première fois que Madagascar organise un tel tournoi et cela se tiendra au stade Makis d’Andohatapenaka, à partir d’aujourd’hui jusqu’au dimanche 28 mai. Les Ladies Makis disputeront leur deuxième coupe d’Afrique des nations cette année, après celle qui s’est déroulée en Afrique du Sud en 2021. Les Malgaches, qui avaient pris part à leur premier tournoi à XV en 2021, avaient affronté les Kényanes, les Sud-Africaines et les Ougandaises. Cette année, les Camerounaises, très grandes en taille, vont remplacer ces dernières. Joseph Berthin Rafalima­nana, responsable de la haute performance de toutes les équipes nationales malgaches de rugby, confie: « Le poids du pack malgache avoisine les 700kg, celui des Kényanes et Camerounaises à peu près de 800kg et celui des Sud-Africaines se situe entre 700 et 800kg. Le poids du pack malgache est une arme à double tranchant car il peut constituer à la fois un avantage et une faiblesse. » Avant de monter sur le terrain, l’objectif des Ladies Makis est déjà fixé: gagner au moins deux matchs sur trois pour se qualifier à la Coupe du monde.

Se départager

L’équipe féminine de Madagascar a déjà enregistré une victoire sur le score de 27-15 face au Kenya à Nairobi, lors de sa première victoire internationale dans ce qui était le quatrième test-match de son histoire en 2021. La première rencontre entre les deux équipes avait eu lieu en 2019, lors d’un tournoi de qualification qui comptait également pour la Rugby Africa Women’s Cup. Le Kenya l’avait alors emporté par 35 à 5, à ce tout premier match international de l’équipe féminine de rugby à XV de Madagascar. Le match de ce jour, leur troisième confrontation, servira donc à départager les deux équipes pour savoir laquelle mène en termes de victoire. Joseph Berthin Rafalima­nana conclut: « Les quatre équipes se connaissent parfaitement car beaucoup d’entre elles se sont déjà affrontées soit en rugby à VII soit en rugby à XV. Madagascar, en utilisant la rapidité, part en ballotage favorable face aux Kenyanes, mais la réalité sur le terrain peut être tout autre. »

Calendrier du samedi 20 mai

13 heures: Afrique du Sud contre Cameroun

15 heures: Madagascar contre Kenya