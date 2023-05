Journée mondiale des abeilles Un peu de notre attention pour cet insecte zélé

«Sois comme la fleur : épanouis-toi librement et laisse les abeilles dévaliser ton cœur», enseignait Râmakhrisna. Le 20 mai 1734, naissait à Breznica (actuelle Slovénie) Anton Jansa, le pionnier de l’apiculture moderne. En 2017, sa date d’anniversaire a été consacrée «journée mondiale des abeilles» par les Nations Unies. La proclamation de cette journée commémorative entend relancer l’action, rappeler qu’il ne faut pas oublier, et démontrer à chaque occasion, l’importance des innombrables services rendus par ce pollinisateur qu’est l’abeille. Ce petit insecte besogneux rend service à l’écosystème et à ses habitants, utile aussi bien à l’agriculture qu’à l’apiculture. Espèce bio sentinelle de l’environnement, l’abeille mérite que nous déployions tous les moyens pour préserver sa valeur écologique. Nous pouvons bénéficier de la valeur écono­mique qu’est l’apiculture tout en ayant une organisation respectueuse de cette chaine de valeur écologique.

Malgré les moments de gloire des années trente, l’apiculture malgache reste une filière, certainement prometteuse, mais encore à structurer. L’irruption de la maladie varroase en 2010 soumet la filière apicole malgache à une situation alarmante, aussi bien écologique qu’économique. Des mesures communes devraient être prises pour enfin avoir un guide des bonnes pratiques apicoles au plan national. Ne serait-ce que pour la gestion des maladies et des ennemis des souches d’abeilles exploitées. D’autres menaces, comme les petits coléoptères, sont désormais à prendre en considération, leur impact pouvant être considérable comme nous l’apprend la mésaventure de l’Afrique du Sud ou des États-Unis. À Madagascar, hélas, la première menace contre les abeilles reste la déforestation. Un problème malheureusement inséparable de la pauvreté, du manque de subsistance de la population, du développement agricole, de l’utilisation du bois comme énergie. Un chantier immense de réformes indispensables.

L’écologie est surtout un problème culturel, la protection de l’environ­nement passant par un grand nombre de changements comportementaux. C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que nous puissions faire aux abeilles. Comme dit l’adage : les mots sont comme les abeilles, ils ont le miel et l’aiguillon. Chaque jour, et pas seulement le 20 mai, protégeons l’environnement afin de préserver les abeilles.

par Dr. Karlo Borsa Médecin vétérinaire Spécialisé en apiculture et pathologie apicole