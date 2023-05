INTERNATIONAL FESTIVAL OF DIFFERENT ABILITIES – Rajery se produira au Carpi Italie

Ce dimanche 21 mai, Rajery, le spécialiste de l’instrument malgache « Valiha » donnera un spectacle au Carpi Italie. Le concert est organisé à l’honneur des personnes ayant des handicaps physique ou moral mais qui possèdent des talents inestimables. À l’occasion de sa 25e édition, le festival « International Festival of Different Abilities » accueillira Rajery, artiste talentueux venant de Madagascar. Le concert de ce dimanche se divisera en trois parties. Primo, les personnes handicapées seront mises à l’honneur en produisant des spectacles. Ces dernières feront de la peinture tout au long du spectacle. Deusio, Rajery montera sur la scène accompagné par les danseurs professionnels italiens. Tertio, Rajery trio, composé de Rajery au Valiha, Jery à la guitare et Zo avec les percussions et accessoires, ambiancera le public. Chaque année, la maison d’accueil Nazareno Cooperative organise ce genre d’évènement. L’organisme œuvre particulièrement dans l’éducation des personnes handicapées en Italie. Ces personnes en difficulté effectuent diverses activités telles que la fabrication de nombreux objets à partir des matières recyclées….