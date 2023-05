DIPLOMATIE – Trente ans d’idylle entre Madagascar et la Corée

Amicales. Tel est le quali­ficatif utilisé dans un commu­niqué conjoint publié hier, pour décrire l’état des relations diplomatiques entre Madagascar et la République de Corée, plus communément appelé la Corée du Sud. Ce communiqué conjoint signé par Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, et Yongho Son, ambassadeur de la Corée du Sud, est publié à l’occasion du 30e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la Grande île et la République de Corée. “Ces relations ont été officiellement rétablies depuis le 19 mai 1993 et se sont renforcées avec l’ouverture de l’Ambassade de la République de Corée à Madagascar en 2016”, note la missive. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, les domaines de coopération se sont multipliés. La santé, l’énergie, les infrastructures, l’agriculture, l’éducation et la culture sont les exemples des secteurs de coopération mis en avant. “Nos deux pays se félicitent de l’excellente relation que nous avons tissée tout au long de ces trente années, et s’engagent à raffermir davantage nos coopérations à venir”, ajoute le communiqué conjoint. Aussi, la célébration des 30 ans d’idylle entre Madagascar et la Corée du Sud sera marquée par divers événements jusqu’à la fin de l’année.