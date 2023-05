COUPE DU MONDE DE SLAM – La compétition s’arrête là pour notre champion Hichim

Vendredi dernier, Hichim a bien montré à tout le monde qu’il est fait pour slamer. Ses textes ainsi que sa belle prestation le démontrent à tous. Malgré cela, le chemin d’Hichim s’arrête là pour cette coupe du monde de slam poésie 2023. Six poètes ont joué pour cette demi-finale. Seulement trois d’entre eux pouvaient aller en finale à savoir Angleterre, Écosse et Québec. Malgré cette défaite, la route ne s’arrête pas là pour Hichim Abdoulanlim Abdillah. Vu son parcours, le jeune comorien-malgache est fait pour la poésie. Son slam est porteur de message fort. Hichim arrive à captiver facilement son public à travers cela. Les textes qu’il déclame éveillent de vives émotions pour le public. « … Je n’ai pas attendu qu’on me donne des notes pour que ma poésie je la calcule. Du coup, jury, même si tu me donnes un 7, jamais je ne croirai que je suis nul… » extrait d’un texte d’Hichim, 22 Août 2022.