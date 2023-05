COMPÉTITION -Une dizaine de disciplines écartées

En attendant la déclaration officielle, après la réunion du CIJ, qui se tient actuellement au Novotel à Ivandry, le nombre des disciplines qui participeront à la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien, à Madagascar du 25 août au 3 septembre, est revu à la baisse. Pas moins de dix disciplines, à savoir le beach-volley, le beach-soccer, l’équitation, le football féminin et la boxe féminine, le kick-boxing, le surf, le tir à l’arc, la voile, le taekwondo, le rugby à XV et les 3000 mètres steeple ont été écartés. Pour être jouée comme discipline aux Jeux des Îles, une discipline doit réunir au moins trois pays participants. Par la suppression de disciplines comme les 3000 mètres steeple, toujours dominé par Madagascar durant les éditions précédentes, le rugby à XV, le taekwondo et le kick-boxing, Madagascar perd beaucoup dans ce réajustement. Avec l’absence de ces disciplines phares que Madagascar a dominées comme le rugby ou le kick-boxing, le décompte final en termes de breloques dorées handicapera la Grande île qui vise la première place au classement général. Face à l’insécurité grandissante qui règne au pays actuellement, ainsi qu’à des dégradations flagrantes des infrastructures routières à Madagascar, le CIJ a pris une sage décision, même si elle défavorise le pays organisateur au décompte final du nombre des médailles. Les disciplines restantes sont: l’athlétisme, le badminton, le basketball, la boxe masculine, le cyclisme, le football, l’haltérophilie, le handball, le judo, le karaté, la lutte, la natation, la pétanque, le rugby à VII, le tennis, le tennis de table, le volleyball.