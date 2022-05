Musique – « Mashmanjaka & Hazavagna Band » prône la richesse culturelle

Un groupe assez particulier qui prône son engagement envers la valorisation de la culture malgache, tout en éveillant la conscience collective sur les méandres de la société. «Mashmanjaka & Hazavagna Band» se redécouvre à la Teinturerie Ampasanimalo.

PORTEUR d’un message de paix, d’amour, de fraternité et de solidarité, c’est une formation musicale inédite que l’on aura le plaisir d’apprécier sur la scène de la Teinturerie Ampasa nimalo demain soir à partir de 20h. Il s’agit du groupe « Mashmanjaka & Hazavagna Band», deux groupes pour le prix d’un seul qui promet d’enivrer par sa musicalité. Avec un style bien à elle, cette formation excelle à travers le genre reggae, raggadancehall, mais aussi des rythmes plus envoûtants comme la soul ou le soca, le tout saupoudré d’une touche de musique traditionnelle à chaque fois. Très éclectique donc, la musicalité du groupe promet d’envirer le public noctambule qui se joindra à lui demain soir.

Originaire, né et grandi dans la région du Sud-Est de Madagascar, l’artiste Mashmanjaka a été depuis son enfance bercé par les chants et les musiques traditionnelles typiques de cette localité. En 1997 il commence à fonder avec des amis le groupe « Lonaky Ambanitana» afin de trouver un moyen d’immersion dans cet univers qui l’a tant attiré depuis tout petit.

Fier de son identité culturelle

Arrivé à Antananarivo en 1999 pour ses études, il fait la rencontre du groupe Makua, une référence à l’époque dans le milieu du hip hop. À partir de 2010, Mashmanjaka se lance dans une carrière en solo afin de pouvoir apporter plus d’identité culturelle dans ses projets ainsi que dans ses représentations. Il adopte alors un style, un flow et scande ses textes engagés.

Voulant apporter plus de coordination à son inspiration et conscient de la richesse culturelle à partager, il convie ses amis de longue date à jouer sa musique à partir de 2018. C’est ainsi que naît sa collaboration avec Hazavagna Band. En 2019, Mashamanjaka fait le tour de la Grande île avec son nouveau concept « Hazavagna Tour ». Il participe à des scènes de références comme le concert « Musique hors les murs » organisé par le Libértalia Festival et L’Institut français de Madagascar, au « Fianar Reggae Festival », au « Vakok’Art » Tuléar, ou encore le « Dago festival ». On lui reconnaît diverses collaborations prestigieuses, dont récemment une scène avec l’illustre Silo avec qui il partage une chanson. Dans un contexte culturel qui laisse peu de place à l’authenticité et à l’originalité, la majorité des artistes se conformant à une masse bien distincte. Mashmanjaka est fier de se distinguer du lot, loin des matraquages, il a un message à faire passer, une conscience et des valeurs à partager.

« Malheureusement, à Madagascar, ce sont les copieurs des tendances étrangères, les amateurs de plagiat, qui prennent le dessus. L’authenticité et la créativité n’ont plus leur place sur la scène culturelle malgache » regrette-t-il. Une valeur partagée au sein du groupe « Mashmanjaka & Hazavagna Band », chaque membre étant convaincu du pouvoir éducatif et fédérateur de la musique. Ils tracent aujourd’hui leur parcours musical avec le label « Lamba1» pour des projets communs.