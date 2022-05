Développement – La version provisoire du plan d’urbanisme de la ville de Mahajanga présentée

La présentation de la version provisoire du plan d’urbanisme directeur de la ville de Mahajanga (PUDI) jusqu’en 2035, était le point d’orgue de la réunion technique qui s’est déroulée depuis lundi à l’hôtel de Ville de Mahajanga.

Ce, dans le cadre du processus d’élaboration du PUDI pour la ville de Mahajanga. La réunion s’est achevée hier. Elle a réuni tous les techniciens de la Commune Urbaine de Mahajanga ainsi que les membres de la commission d’Urbanisme et dirigée par la PDS de la Commune urbaine de Mahajanga, Tonganirina Zafiarinefo Velomary et son staff.

Les représentants du groupement URBAPLAN en charge de l’élaboration du PUDI, des consultants-experts urbanistes, celui du service régional de l’aménagement du Territoire Boeny (SRAT) ainsi que les Directeurs techniques auprès de la Commune de Mahajanga et, le représentant du Grand Ouest Solidarité et coopération pour le Développement ou GESCOD, à Mahajanga ont discuté des points essentiels et enjeux du développement urbain.

Ils ont apporté des recommandations et remarques sur la présentation du contenu du PUDI provisoire projeté à l’horizon 2035. L’objectif de cette présentation était de pouvoir obtenir le PUDI bien adapté à la réalité de la ville des fleurs.

La version définitive sera livrée au département ministériel concerné et elle sera soumise à une enquête publique avant son application en vigueur.

La présentation nationale des orientations stratégiques du Plan d’Urbanisme Directeur (PUDI) a eu lieu à Antananarivo en 2021.

Cinq villes à savoir, Toliara, Mahajanga, Tana, Antsirabe et Antsiranana sont bénéficiaires des nouvelles orientations stratégiques du Plan d’Urbanisme Directeur sur 15 ans.