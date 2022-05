Concours – Deux jeunes entrepreneures primées

Le concours Trophées des jeunes entrepreneurs 2021, TJE, une initiative devenue une tradition de la Bni Madagascar, a rendu son verdict. Deux jeunes entrepreneures ont remporté la palme.

DEUX catégories de compétitions étaient proposées aux concurrents. Pour la Croissance Plus, la palme est revenue à Christina Razanamaholy, directrice générale de Beam Sarl, connue dans les travaux en bois et en mélaminé, mais aussi dans la production, la distribution et la vulgarisation des plants de paulownia et autres espèces in vitro.

Pour la startup, la victoire a été décernée à Voahangy Nirianasoa Volahanitra Andrianarilala, responsable de l’entreprise Madasalanitra, spécialiste de la création de sacs et paniers au design particulier, avec la marque Vegan bags Mada.

Prêts à taux zéro

Les membres du gouvernement présents hier à la FIM, Edgard Razafindravahy, Marie-Orléa Vina et Lalatiana Rakotondrazafy ont procédé à la remise des trophées aux gagnantes au stand de la Bni Madagascar, qui pour l’occasion, a marqué son attachement au soutien du tissu entrepreneurial du pays. Au-delà de ces symboles, les deux femmes auront des prêts à taux zéro. Christina Razanamaholy entend acheter du matériel pour augmenter la capacité de production in vitro.

Quant à Voahangy Nirianasoa Volahanitra Andrinarilala, elle va acquérir des machines spéciales pour rendre impeccable la finition des fermetures et anses. Elle sera encadrée par Nexta, l’incubateur de startup. Avec un espace de travail, des formations, du mentoring, réseautage d’une valeur de 6 millions d’ariary et un power box 4G de 100 giga par mois, offert par Telma.

La Bni Madagascar perpétue ainsi une valeur sûre depuis la première édition en 2003. Afin de susciter l’esprit créatif, la persévérance, le courage parmi les entrepreneurs en herbe qui manquent souvent des moyens financiers et matériels pour s’épanouir davantage.