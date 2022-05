Ambohidratrimo – Une fillette blessée lors d’une incursion

L’Armée affirme un simple ratissage pour retrouver des dahalo, mais des civils disent un raid. Les faits se sont passés, lundi matin, à Mahavanina, commune d’Avaratsena Sahalemaka, district d’Ambohidratrimo.

Ce n’est pas le terme ou l’appellation qui compte, mais le bilan de l’opération réalisée par une cinquantaine de militaires. Le ministère de la Défense nationale a déjà livré le sien, selon lequel deux dahalo ont été abattus et une arme de fabrication locale saisie.

Un constat effectué sur place après le passage de la troupe fait état de deux villageois blessés, s’agissant d’un homme de 28 ans et d’une fillette de 11 ans. Six maisons ont été incendiées, un bœuf mutilé, diverses fiches de bovins mises en morceaux, une somme de 400 000 ariary dérobée et plusieurs étuis de cartouches d’arme de guerre trouvés sur les lieux.

Selon les autorités, le hameau est reconnu comme repaire des dahalo, auteurs des actes d’insécurité dans les districts d’Anjozorobe, Ambohidratrimo, Ankazobe, dans le Betsiboka, Alaotra Mangoro et leurs périphéries.